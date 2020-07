Asturias advierte contra que el Fondo de transicion justa de la UE se extienda a regiones no mineras

0

01/07/2020 17:38 h

El Principado ha pedido este miércoles ante la Unión Europea «un fuerte apoyo económico» a las comarcas mineras del carbón «para no dejar a nadie atrás» en el proceso de transición ecológica pero ha advertido de que «si se dispersasen los objetivos del Fondo y se amplían a cualquier sector y a cualquier región, la Unión Europea estaría abandonando a las generaciones, presentes y futuras, de las regiones que más han contribuido al desarrollo energético e industrial».

El director general de Asuntos Europeos del Principado, Javier Vila, ha participado hoy en la sesión del Comité Europeo de las Regiones en la que se ha abordado, entre otras cuestiones, el denominado fondo de transición justa.

Vila ha intervenido durante uno de los debates de la jornada, dedicado al papel del Pacto Verde y que todavía está pendiente de recibir apoyo financiero en el marco de las negociaciones presupuestarias de la UE respecto al próximo Marco Financiero Plurianual y del futuro Pacto de Reconstrucción.

Asturias ha defendido que no se extienda el futuro fondo verde a temáticas y regiones que no se hayan visto afectadas por la transición energética vinculada al carbón y que el fondo no esté afectado por las condiciones macroeconómicas que se impongan a los países miembros de la Unión Europea.

Vila ha recordado que el fondo se ideó «para compensar los desequilibrios económicos que sufrirán las regiones fuertemente dependientes del carbón» y ha remarcado que «ése debe seguir siendo su objetivo».

El director general de Asuntos Europeos ha abogado por la unidad de acción para lograr «un mundo más sostenible», pero ha incidido en que las regiones del carbón deben realizar una transición que no puede «dejar a nadie atrás», para lo que es necesario «un fuerte apoyo económico de la Unión Europea»; informó EFE.