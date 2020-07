Asturias esquiva el colapso en el examen de conducir

0

Las autoescuelas ya se afanan para seguir formando a todos los alumnos que preparaban los exámenes del carné de conducir antes del confinamiento. A la necesidad de fijar las fechas de las pruebas de todos esos estudiantes que vieron interrumpidos sus planes se une ahora el cupo de los que empiezan a realizar sus prácticas durante la nueva normalidad. Recientemente Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, alertaba de que en toda España hay 130.000 alumnos a la espera de poder examinarse del carné de conducir. Un escenario que puede crear un atasco perjudicial para alumnos y centros de formación. En este sentido la entidad «solicita que se amplíen las fechas de exámenes para que no se forme un cuello de botella que perjudique a las autoescuelas y a los 130.000 alumnos que están a la espera de hacer un examen».

Los profesionales en Asturias indican que, afortunadamente, en la región esta situación no se está produciendo. Es más, los centros formativos han recuperado en mayor o menor medida el terreno perdido. Rubén Castro, miembro de la junta directiva de CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas), destaca que «en Asturias la situación no tiene nada que ver con la de muchas otras provincias que arrastran problemas habitualmente, caso de Cantabria, por ejemplo. Allí reiniciaron la actividad con cambios en las citaciones a examen. Aquí está todo controlado. La activación de exámenes en Asturias se produjo a partir del 25 de mayo y en las dos semanas siguientes ya nos pusimos a niveles de marzo».

Semanas decisivas

Tras el confinamiento han sido muchos los formadores que han notado un cierto incremento de alumnos en las autoescuelas con respecto a estas mismas épocas de otros años. «No me atrevería a decir que hay más alumnos que antes en las autoescuelas, pero lo que sí es cierto es que no hay descalabro. No obstante, un termómetro fundamental es la EBAU. Hasta que no acabe no sabremos si vamos a tener un verano normal o no. Esta semana y la que viene serán decisivas para ver si va a haber una demanda normal», indica Rubén Castro.

Pese a que en Asturias se elude el ‘tapón’ en el acceso a los exámenes de conducir sí que existe «un elemento entorpeciendo a las autoescuelas y a la Jefatura de Tráfico». Y es que «se ha cambiado el sistema operativo de presentación a examen por registro electrónico para evitar el uso del papel y nos está costando adaptarnos a él».

Considera que, a corto y medio plazo, «hay un reto fundamental económico desde el punto de vista empresarial, que nos preocupa a todos. Tenemos que ver si vamos a ser capaces de aguantar la debacle económica que se vaticina. Como sector hemos de subirnos a la tecnología y potenciar, aunque ya lo hacemos, la combinación de la formación presencial y online para llegar más al ciudadano»

Concha Amado, delegada de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) en Asturias coincide en afirmar que «aquí esta situación de colapso no se está dando. Empezamos el 25 de mayo, a la vez que las escuelas, y desde el 3 de junio se reactivaron los exámenes, obviamente con unos protocolos diferentes y reduciendo un poco el cupo, tanto en los prácticos como en las aulas teóricas», si bien «se está examinando perfectamente».

Explica que con los 16 examinadores de la región, 11 en Oviedo y 5 en Gijón, «el servicio está perfectamente cubierto». «Además, los profesionales de las autoescuelas cuentan con toda nuestra colaboración para sacar esto adelante», resalta. Considera que la situación es peor en otras comunidades por una suma de factores como el tamaño de las plantillas de examinadores y la pirámide de edad.