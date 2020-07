Pedro Sánchez: «Es necesaria la cohesión para la reactivación económica»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias X. L. VILELA FRAN BALADO

05/07/2020 09:35 h

Pedro Sánchez (Madrid, 1972) recibe a La Voz en el palacio de La Moncloa tras presidir un Consejo de Ministros extraordinario y firmar un acuerdo con los agentes sociales por la reactivación económica y la creación de empleo. Escoge para la entrevista la histórica sala Tápies, la que habitualmente emplea para recibir a mandatarios europeos y líderes de otras formaciones políticas a las que en las últimas semanas tanto ha invitado a la unidad frente al covid-19.

-¿Todavía es posible que las grandes fuerzas del país tengan esa cohesión que reclama?

-Es necesario. Unidad y recuperación son las dos caras de una moneda. La unidad salva vidas, claramente las ha salvado; la unidad puede salvar empleo. En los primeros meses de pandemia lo que hemos hecho ha sido resistir, y ahora lo que tenemos que hacer es entrar en una fase de reactivación para posteriormente iniciar la recuperación económica.

-¿Por qué España es uno de los países que lidera el ránking de muertos por habitante?

-Tiene mucho que ver con una de nuestras grandes fortalezas. Somos un país que recibe 83 millones de turistas al año. No hablaría tanto de diferencias entre países sino entre grandes urbes, que han sido las grandes dañadas porque son hubs internacionales, de un tránsito masivo. A partir de ahí creo que el Estado actuó con mucha más prontitud que otros países con el decreto del estado de alarma, que ha sido muy eficaz, no solo para contener la pandemia donde era muy importante la incidencia acumulada, como Madrid o Barcelona.

-El Gobierno presume de transparencia, pero hemos conocido los datos de muertes en residencias de mayores a través del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

-Eurostat planteó que había un decalaje en toda Europa de 140.000 fallecidos de más. Las instituciones están arrojando datos para tratar de comprender cuál ha sido la gravedad. La voluntad del Gobierno de España por la transparencia es absoluta, por comprender la magnitud de la pandemia. No me deja de sorprender que conforme más a la derecha están esos partidos políticos de la oposición, más fallecidos contabilizan. Y es muy curioso, porque esos datos provienen de las propias comunidades. ¿Qué quiere decir el PP con eso, que los Gobiernos autonómicos del PP están mintiendo en la cifra de fallecidos?

-Insistió mucho en la eficacia del estado de alarma.

-Sobre todo y ante todo ha sido eficaz por la ejemplaridad de los españoles. Cuesta mucho entrar en casa, y ahora psicológicamente entiendo también que pueda haber ciudadanos que tengan dificultades a la hora de salir de casa, porque es evidente que existe mucha precaución, que hay miedo, sobre todo en las personas mayores. Pero a mí me gustaría trasladarles que ahora mismo el Estado, sobre todo las comunidades autónomas, están mucho más provistas de instrumentos, de mecanismos de detección en la atención primaria, del número de PCR que estamos haciendo, y que por tanto ahora mismo tiene muchos más instrumentos para poder garantizar la salud pública y salvar vidas. Esto es muy muy importante. Lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, aprender a convivir con el virus hasta que encontremos la vacuna o el remedio terapéutico, pero recuperar nuestra normalidad. Disfrutar de la reconquista de nuestra libertad y de los espacios de normalidad.

-Intuimos que en el apartado económico lo peor está por venir. ¿Confía en sus gestiones en la Unión Europea?

-Será más pronta esa recuperación si no solo estamos unidos a nivel estatal -agentes sociales, partidos e instituciones-, sino que también esa unidad se respire y se practique a nivel europeo. A mí me parece que el acuerdo en julio es una obligación por parte de la Unión Europea. Estamos dando un paso de gigante. Ya lo hemos dado antes, quiero recordar que Europa ya ha aprobado un paquete de 540.000 millones de euros, que no es poca cosa, de los cuales uno es un fondo de seguro del desempleo -por el que ha luchado mucho nuestra candidata al Eurogrupo, la vicepresidenta Nadia Calviño- que nos va a permitir financiar los ERTE; dos, una línea del Banco Europeo de inversiones para avalar la liquidez de empresas; y tres, todo lo que tiene que ver con el gasto sanitario a través del MEDE sin ningún tipo de condicionalidad. Son 540.000 millones que ya se han puesto sobre la mesa por parte de la UE. Ahora, lo que se está debatiendo en Europa son dos cosas muy importantes. Una, el fondo de recuperación, en el que España sería uno de los grandes beneficiarios, y ahí la lógica es: hay que apoyar empresas, sectores, pero tienen que transformarse, tienen que adaptarse a la sostenibilidad medioambiental, tiene que haber una respuesta inclusiva, tiene que adaptarse la digitalización. Por otro lado, lo que es el marco financiero plurianual donde está la Política Agrícola Común, que para España es fundamental, sobre todo en su primer pilar que son las transferencias directas a pequeños y medianos agricultores. Esa negociación tiene que quedar resuelta en el mes de julio. Y si lo logramos, será un hito tan importante como lo fue la entrada de España en la UE o la creación de la moneda única.

-Las negociaciones son complejas, una de las más polémicas fue una prórroga del Estado de Alarma con Bildu en la que tuvo un importante peso Adriana Lastra. Hubo rumores de que perdió algo la confianza en ella por este último pacto. ¿Es cierto?

-Algunas veces en los medios escucho o leo cosas que nada tiene que ver con mi pensamiento. Adriana Lastra es una persona de mi máxima confianza que ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo en el grupo parlamentario extraordinario.

-La llamada vieja industria se va cayendo, como las térmicas o Alcoa, y todavía no somos capaces de vislumbrar la nueva.

-La situación de Alcoa, digamos, no es que haya aparecido ahora a consecuencia de la crisis del covid, sino que había una decisión previa por parte de esta multinacional, y por tanto hay que hacer varias reflexiones. La primera es que esta empresa ha recibido mucho dinero del Estado. Segundo, hay inversores internacionales con sólidos proyectos interesados en invertir. Lo que está haciendo el Gobierno de España precisamente es interlocutar con unos y otros para dar una solución viable. En tercer lugar, hemos aprobado un fondo de recapitalización que va a liderar la SEPI para defender sectores estratégicos. Lo que hay que hacer es unir fuerzas, instituciones con sindicatos, para exigirle una respuesta a Alcoa. Lo que tiene que tener claro el trabajador es que el Gobierno se está empeñando a fondo para dar una solución viable a Alcoa.

-La legislatura pasa por los Presupuestos. Iglesias no ve «viable» un gran acuerdo con Cs.

-Lo que tenemos que hacer desde el Gobierno es apostar por acuerdos transversales. Tendrán que ser los grupos parlamentarios los que decidan si arrimar el hombro, o no. Se lo digo en serio, me parecería hasta inconcebible, y esto interpela al PP, que lleguemos a un gran acuerdo en Europa de un fondo de recuperación, y haya partidos políticos que se abstraigan de la gestión de esos fondos. Cuando van a ser fondos que van a contar con la participación también de los Gobiernos autonómicos y locales donde estas fuerzas de la oposición cuentan con un papel importante.

-¿Volverá a buscar el apoyo de Bildu o de los soberanistas?

-Nosotros al final somos un Gobierno de coalición que cuenta con 155 escaños. Para llegar a la mayoría absoluta tenemos que dar un salto de 21 escaños, hasta los 176. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los representantes legítimos de la ciudadanía española que se sientan en los escaños del Congreso en representación de miles y miles de votos. Usted señala el caso de Bildu, pero posiblemente la reflexión sería cómo es posible que un estado de alarma que era necesario para mantener a raya el virus haya sido votado en contra por parte del principal partido de la oposición y que haya partidos nacionalistas con más sentido de estado que lo que ha demostrado el PP votando en contra de esos estados de alarma.

-¿Le preocupa el giro que está dando en los tribunales el caso de la tarjeta robada que afecta al vicepresidente Iglesias?

-Tengo la costumbre de no pronunciarme sobre causas abiertas. Lo que le puedo garantizar es que ante la estrategia de acoso y derribo que ha sufrido este Gobierno de coalición, este Gobierno ha soldado bien su engranaje.

-¿Ha tenido que mediar mucho entre Iglesias y Calviño?

-Eso es más de los medios que de la realidad. Es no conocer mucho el funcionamiento del Consejo. Antes hay una comisión delegada de asuntos económicos, una de asuntos generales, y es ahí donde se debate y se preparan todos los temas que luego son aprobados.