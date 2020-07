Eulalio Llaneza: «Es necesario dignificar y que se pague mejor el turno de oficio»

0

La Voz de Asturias

12/07/2020

Este domingo 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y desde el Colegio de Abogados de Oviedo quieren reconocer la labor de los colegiados que realizan este servicio. Para defender los derechos de los abogados de turno y mejorar lo más posible el servicio para la persona que necesita la justicia gratuita está la Comisión de Turno de Oficio, que desde 2016 preside Eulalio Llaneza, letrado colegiado desde 1986 y con despacho en El Entrego desde 1987. Una de reivindicaciones que hace el mismo es una mejora de los honorarios que cobran los abogados del turno, que de media se sitúa en 143 euros por procedimiento, y que se les pague a todos y no sólo a los de unos partidos judiciales y turnos la disponibilidad cuando están de guardia, algo que no se abona a todos. Pese a eso, Llaneza defiende el gran trabajo que realizan los colegiados que voluntariamente están en el turno, con porcentajes de éxito similares a los de los abogados de libre designación.

-¿Qué significa la justicia gratuita y el turno de oficio en el actual estado democrático y de derecho?

-Es un derecho fundamental. La constitución en el artículo 119 recoger claramente que la justicia será gratuita cuando lo disponga la ley. En todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar. Evidentemente, la pretensión es que no se produzca indefensión a nadie. El artículo 24 que habla de la tutela judicial efectiva de lo que se trata es que una persona que tiene medios económicos pueda instar un procedimiento y que este en situación de igualdad la persona contra la que insta el procedimiento si no tiene medios. Es decir, si esa persona no tiene medios estaría en situación de extremas desigualdad. Entonces de lo que se trata es de fijar igualdad entre las partes. De esta forma la persona que no tiene recursos económicos acreditar esa situación y se le va a designar un abogado del turno de oficio que, aunque a veces está denostado, tiene una formación muy cualificada. Hay que tener en cuenta que la propia ley exigen una formación continuada. Es más, para poder acceder al turno de oficio tienes que tener tres años de experiencia previa. Tú puedes contratar un abogado que acaba de colegiarse de libre designación pero no te lo va a llevar un abogado de turno de oficio nada más colegiarse. Una cosa que siempre comento, es que normalmente no hay noticias del turno de oficio porque el trabajo están haciendo los abogados el turno de oficio es un trabajo muy importante Y muy buen trabajo, porque tenemos abogados de guardia los 365 días del año, las 24 horas del día. Alguna vez tendrán fallos, pero en general no se detectan quejas porque funcionan bien.

- ¿Y de verdad es gratuita o siempre conlleva algún coste para quien la solicita?

-Para que la solicita normalmente no. Puede suponerte el coste de trasladarte a donde el abogado tiene el despacho, pero por lo demás no tiene coste. Eres el abogado, te designan procurador, si hay necesidad de una prueba pericial en el procedimiento, la ley de justicia gratuita y el reglamento recoger que o bien lo paga la consejería o bien el perito seria un técnico de la propia consejería. Entonces, así es, es una justicia gratuita.

-¿Quién puede solicitar un abogado de oficio y cual es el proceso que debe seguir?

-El Colegio de Abogados de Oviedo tiene un servicio de orientación jurídica no solamente en la sede colegial, sino en los distintos partidos judiciales (en Langreo, en Pola de Laviana, en Pola de Lena, en Siero, Avilés, Pravia…) donde están un número de horas y de días en función de la población que tenga cada zona. Ese servicio te asesora el procedimiento que tienes que iniciar Y también te auxilia en la redacción de la documentación qué tengas que presentar. Te va a pedir una serie de documentación. Para acceder a la justicia gratuita hay una serie de baremos en función del IPREM donde si no superas el doble del IPREM tienes derecho a justicia gratuita, que puede ser del 100 por cien o del 80 por ciento, porque al abogado, al procurador y a los peritos no le vas a pagar nada, pero pueden tener que pagar si tienes que acudir a un registro público, como puede ser al registro de la propiedad o a una notaría.

-¿Cuáles son los casos más habituales en los que se solicita la justicia gratuita aquí en Asturias?

-Los procedimientos penales de todo tipo suponen el mayor porcentaje, desde una agresión por una pelea, conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes… Luego está el civil, que son procedimientos de familia, separaciones, divorcios… aunque de esto cada vez hay menos porque acceden directamente al divorcio, procedimientos de herencias y, en estos momentos se están dando bastantes procedimientos relacionados con declaración de nulidad de cláusulas bancarias. Es decir, hay una amalgama de procedimientos pero quizá los que más allá en el civil sean los de familia en todas sus modalidades.

-¿Hay repunte en alguno de estos ámbitos a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19?

-No sabría decir si hay un repunte de alguno de estos ámbitos. Por otra parte, los juzgados están bastante ralentizados, eres una crítica, es un dato objetivo, porque para cualquier cosa tienes que pedir cita previa y el procedimiento se ralentiza más. No sé si es la época entre funcionarios de vacaciones, pero está ralentizada. Se hacen los señalamientos a largo plazo, aunque es cierto que los temas que urgen, como puede ser los de familia trata de señalar los primero.

-¿Cómo está la justicia gratuita y el turno de oficio en nuestra comunidad autónoma?

-Sin duda es mejorable, pero que se mejoró también es cierto. Sería deseable que se tuviera en cuenta el trabajo real del abogado, porque en el vigésimo cuarto informe del Observatorio de la Justicia Gratuita recoge que la media de lo que cobraba cada abogado que está en el turno por asunto son 143 euros, por lo tanto es una cantidad que tiene que mejorar. Porque el abogado tiene que ir al juzgado, te espera allí, en el despacho tiene que preparar los escritos, la demanda, el recurso, o lo que sea. No se paga el tiempo que invierte y es necesario dignificar y que se pague mejor. Sería deseable, por supuesto, que se pagara igual que si fuera de libre designación, pero de no ser así, hay que subir de forma importante las indemnizaciones. Se da, además, una circunstancia: nadie se imagina que estés de guardia y no cobres, pues se da con bastante frecuencia. Salvo en el partido judicial de Oviedo que cobras por disponibilidad y en determinados turnos como es el de violencia de género y un nuevo turno que se creo con el nuevo reglamento que es el de trata, terrorismo, menores y discapacidad, pero en el penal general, que es por ejemplo en el que yo estoy para Langreo-Laviana, si no tienes una asistencia, no cobras un euro. ¿Qué sucede? Que un fin de semana que estés de guardia, si en esos días no tienes una asistencia no cobras nada pero tienes que estar disponible porque si me llaman y no asisto, el colegio seguro que me abre un expediente. Por lo tanto, no parece normal que cualquier persona que sea de la actividad empresarial que sea esté de guardia y no cobre una gratificación. Yo no me imagino que en un centro de salud un médico esté de guardia y no la cobre aunque no atienda a ningún paciente. Pues eso se da entre los abogados. Por otro lado, los pagos al turno de oficio se pagan trimestralmente. Ahora se está pagando el primer trimestre del año, pero puedes encontrarte que está pendiente de que se resuelvan expedientes en la Consejería, lo cual quiere decir que ese primer trimestre puede corresponderse con procedimientos del año pasado.

-¿Qué datos nos deja este tipo de justicia en la región?

-En este sentido hay que diferenciar que unos son los asuntos que indican los colegios, porque al colegio llegan multitud de expedientes, y otro los que llegan a ser después procedimientos reales. Al ICA de Oviedo, por ejemplo, llegaron unos 10.300 expedientes, pero no todos esos procedimientos se transforman en procedimientos del turno de oficio. Puede ser por diversas causas, como que se inició el procedimiento y después el demandante no quiso seguir, bien porque ya se había instado al procedimiento de otra forma y es duplicado, bien porque ese procedimiento se inició pero la competencia no era de la demarcación territorial competencia del ICA de Oviedo, o bien porque decidieron no seguir con el procedimiento… Por tanto, hay un porcentaje de un 8 o 10 por ciento que no tienen recorrido y acaban siendo unos 9.000. Por eso hay un pequeño desfase entre los que llegan y la realidad de los que se tramitan. Otro dato interesante, por ejemplo, es el número de abogados que están en el turno de oficio del ICA de Oviedo, que representa casi el 70 por ciento de los procedimientos de Asturias, mientras que el de Gijón representa algo más del 30 por ciento. La razón es muy sencilla, porque el colegio de Abogados de Gijón es para los partidos judiciales de Gijón y Villaviciosa; y Oviedo es el resto. Así, en el informe del Observatorio de 2019 se indica que somos 1.067 abogados en el turno de oficio, aunque a día de hoy somos uno 1.135 en el turno. De ellos, hay 563 letradas y 572 letrados. Bien es cierto que en procedimientos de violencia, el porcentaje es mayor el de mujeres que el de hombres.

-La justicia gratuita y el turno de oficio ¿es igual en todas las comunidades o hay diferencias entre ellas por estar las competencias transferidas?

-No suele haber diferencias porque la propia ley de justicia gratuita exige a los letrados. La formación que tienen es muy buena y yo, por ejemplo, cuando tengo un procedimiento de turno de oficio siempre lo defiendo lo mejor que puedo, porque no es la primera vez que te llega un procedimiento de turno y acaba siendo un cliente de pago. Ese concepto que hay del abogado de oficio es equivocado, porque el trabajo que realizan es muy bueno y, como en cualquier otro sector puede haber, que no digo que lo haya, un porcentaje que pase de todo. En general, se hace un trabajo excelente.

-¿Hay comunidades en las que este tipo de justicia está en mejor situación que en Asturias?

-Yo he ido a varias jornadas sobre justicia gratuita y puede haber diferencias entre comunidades cuando muestran los paneles comparativos, pero la situación es que unas se cobran unas cosas que en otra no se cobran, pero al final en la media no hay diferencia.

-¿Cuánto puede suponer al mes para un abogado estar en el turno de oficio?

-Depende, porque depende de si estás en un partido judicial o estás en ocho. Si estás en uno, la cantidad que se cobra es muy poco, pero hay que compañeros para los que el turno de oficio es una base muy importante para su despacho.

-Entonces, ¿se puede vivir de trabajar sólo en el turno de oficio?

-No lo sé, puede ser una base importante y quizá algún abogado viva de ello, pero es más complicado. Lo que es cierto es que cada abogado decide si está en el turno y en cuantos partidos judiciales. Es voluntario salvo que se diera la circunstancia de que no puedes completar un servicio y, entonces, la junta de gobierno puede hacerlo obligatorio, pero normalmente es voluntario.

-¿Cuál es la labor u objetivo de la Comisión de turno de oficio que preside?

-De lo que se trata es de mejorar lo más posible el servicio para el justiciable y también para los letrados. Con frecuencia te encuentras que los letrados tienen reivindicaciones y la necesidad de exigir al Principado y transmitir el sentir generalizado de todos los abogados de todos los problemas que hay en los juzgados… La Junta de Gobierno del Colegio toma decisiones que después trasmites a la Consejería, pero esta Comisión se crea con el objetivo de recibir todas las inquietudes y todas las necesidades que tiene el colectivo, y lógicamente también intentar que el colectivo haga las cosas como debe de hacer, porque en caso contrario se hace un expediente informativo si la conducta no fue adecuada y puede llegar a tener una sanción. Es una Comisión con la intención de mejorar la situación de los letrados pero también velando por los derechos de los justiciables.

-Estos días están tratando de acercar y explicar la importancia de la justicia gratuita a la ciudadanía ¿considera que los asturianos desconocen su funcionamiento?

-Yo creo que no, que la conocen bastante bien. Los trabajadores del Colegio de Abogados de Oviedo y de las delegaciones informan a cualquier persona que va allí, y los propios servicios de orientación jurídica también informan de cualquier duda que tengan, incluso en la página del colegio hay información al respecto. Por tanto, yo creo que informada está la ciudadanía asturiana perfectamente sobre la justicia gratuita.

-¿Qué retos tiene la justicia gratuita y el turno de oficio? ¿En qué debe mejorar?

-El reto fundamental es contribuir a que exista justicia real, con independencia de reivindicar como colectivo que somos los derechos de los abogados de turno, que insisto, es un trabajo que no se habla de él, precisamente, porque se hace un buen trabajo, porque si no si podrían aparecer noticias demoledoras.

-¿Hay estadísticas de cuántos casos resuelven favorablemente los abogados de turno de oficio?

-No varía mucho del porcentaje de los abogados de libre designación, porque hay que pensar en qué es el concepto de ganar es muy relativo. Por eso creo que el resultado final de los procedimientos que llevan los abogados del turno de oficio no difieren en nada respecto a ser un abogado de libre designación. Evidentemente, tan injusto es no conceder justicia gratuita a alguien que le corresponde, como concederla a una que no le corresponde. Por tanto, quien tiene medios tiene que litigar con abogados de libre designación.