Calvo defiende que la extracción de ocle no pone en riesgo la costa asturiana

14/07/2020 16:36 h

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha manifestado que las labores de extracción de ocle se realizan «con total rigor científico basado en los trabajos del Centro de Experimentación Pesquera» y no ponen en riesgo la costa asturiana. Así ha indicado además que el futuro pasa por seguir avanzando en una mayor regulación de la actividad de extracción y una de las propuestas pasa por lograr que toda la venta se haga a través de las cofradías de pescadores para proporcionar control y además para beneficiar a ambas partes.

«Tenemos que trabajar en crear una actividad en un recurso si lo podemos explotar de manera sostenible, tenemos que destinarlo a nuestra flota artesana y tenemos que construir cadena de valor que no es fácil», ha dicho Calvo, que ha indicado que la saturación en el mercado es la mayor dificultad.

El consejero ha indicado que actualmente son 28 embarcaciones con licencia para la extracción de ocle y ha destacado que esta actividad «no es novedosa en Asturias sino que se desarrolla desde hace 60 años». En este sentido ha asegurado que se trabaja con los mismo mecanismos de control que en el resto de la actividad pesquera. El consejero ha asegurado que todos los recursos que pueden explotarse de manera sostenible deben intentar generar actividad económica y por so se ponen a disposición de los profesionales del sector.

Ha recordado que la mayoría de los casos la recogida de arribazón la realizan trabajadores como actividad de apoyo, por lo que genera rentas complementarias a quienes la practican. Ha insistido en que su regulación supuso un paso importante aplaudido por los profesionales que venían desarrollando esa actividad sin estar regulada.

Calvo respondía así a dos preguntas sobre este asunto, una de la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, sobre qué criterios científicos y económicos se están utilizando para permitir el arranque del ocle en las costas de especial protección medioambiental y una segunda del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, sobre qué medidas ha tomado o considera tomar para garantizar una recogida del ocle en el oriente con criterios de sostenibilidad y de garantía de los derechos laborales.

La diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha indicado que si los pescadores van al ocle es porque «no tienen suficiente cuota pesquera» y se ha preguntado como se puede iniciar la campaña sin un periodo de consultas, cuestión muy criticada por los colectivos ecologistas. «Ya no hay ocle en los arenales asturianos y eso es porque se está arrancando, por tanto no se está regenerando de la misma manera», ha indicado la diputada de Podemos, que ha acusado al consejero de tratar de «enmascarar la realidad». «Estamos haciendo algo que nos vendrá fatal mañana y además la rentabilidad se la están llevando empresas que no tienen su sede en Asturias», ha manifestado.

Zapico por su parte ha indicado que los profesionales han visto reducida la recolección y sufren una bajada de precios. Además ha destacado que debe darse una garantía de que los buzos que realizan esas labores de arranque lo están haciendo en unas condiciones laborales dentro de la legalidad. También ha añadido que hay muchas dudas de cómo se garantiza desde la consejería que los barcos cumplen con los cupos que tienen establecidos. «Hay muchas dudas e incertidumbres y muy pocas certezas en torno a esta cuestión, por eso pedimos que su consejería actúe al respecto», ha indicado.