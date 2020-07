Alsa levanta críticas por la falta de personal en las taquillas

0

redacción 19/07/2020 12:20 h

Los ruegos y las peticiones para que Alsa reabra las taquillas de manera ininterrumpida, pues actualmente tienen un horario reducido, es cada vez mayor. La compañía aún no ha recuperado la normalidad tras el estado de alarma y esto trae consigo críticas de los usuarios, además de algún grupo municipal. Las historias personales en las que esta falta de personal en las taquillas es un problema son cada vez más. La pérdida de autobuses porque están completos es una cuestión con la que hay que lidiar, pero que la espera tenga que ser de más de dos horas molesta a algún usuario.

«@Alsa_autobuses me acaba de dejar tirada en la estación de Gijón. Llegué 20min antes pero el bus a Luanco estaba a reventar. 10 personas más se han quedado en tierra. El próximo es en 2horas. Las personas que tienen paradas rurales tampoco pueden subir. La taquilla cerrada», contaba una usuaria en su cuenta personal de Twitter. Y es que uno de los grandes inconvenientes del cierre de las ventanillas es que mucha gente mayor no sabe utilizar las máquinas. «He tenido que ayudar a sacar el billete a 2 señoras porque no hay personal», aseguraba la misma usuaria.

La compañía mantiene en ERTE a parte de su plantilla. «Y una persona mayor tiene que ir a visitar un hijo imposibilitado y no puede porque las taquillas están cerradas y ella no sabe sacar el billete en la máquina. ¿Cómo era aquello de ayudar a las personas más vulnerables? Supongo que no hablaría de los dueños de ALSA. Decepción», lamenta otro usuario. «Ruego por favor a @Alsa_autobuses que vuelvan a abrir las taquillas de la estación de Oviedo, hay gente que no esta capacitada para sacar un billete en las máquinas, estan más de 10 minutos para hacerlo, forman colas enormes y la gente normal perdemos los buses», criticaba otro.

Además de este problema, también aparece el relacionado con que las máquinas de algunas estaciones no tienen los viajes en el sistema y provocan la imposibilidad de comprar el billete. «A ver, @Alsa_autobuses ¿Cómo es esto de que ni se puede sacar billete en el bus cuando no hay taquillas y las máquinas dicen que no hay más trayectos Avilés-Gijón a día de hoy?», se preguntaba otro cliente de la compañía, y adjunta una fotografía donde puede verse una máquina en la que aparece una nota informativa asegurando que no hay más billetes, pero sí hay más viajes en la web.

«He estado esperando 30 minutos una cola enorme en la taquilla de la estación de Gijón para sacar un billete con Alsa Bonos (solo se puede en taquilla) para que llegara mi turno a la 1 en punto y me cerraran. Hay que volver al horario normal con todas las taquillas», es otra de las críticas de los usuarios. Y es que parece que la compañía no termina de entrar en la nueva normalidad y levanta críticas entre sus viajeros.