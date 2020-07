El profesorado rechaza de nuevo la organización del nuevo curso

0

La Voz de Asturias La Voz

21/07/2020 17:04 h

Los sindicatos docentes han mostrado hoy su rechazo a la propuesta organizativa trasladada por la Consejería de Educación para el próximo curso escolar por considerar que es inconcreta y que no recoge las principales reivindicaciones del profesorado, que defiende una rebaja mayor del ratio de alumnos por aula y más contrataciones.

Tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la comunidad autónoma para proceder a la aprobación del borrador del protocolo de organización de la actividad docente para el curso 2020-2021, las organizaciones sindicales han criticado que no se hayan atendido sus demandas de aumento de plantilla para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de la llamada nueva normalidad.

Desde ANPE, que han calificado de paripé la reunión de hoy, la Consejería no ha introducido nuevas medidas respecto a las planteadas hace una semana y se ha limitado a lanzar «algunas generalidades sin concretar» en materia de «acciones de formación».

Según esta organización, Educación sigue sin atender las demandas sindicales de rebajar a 15 la ratio de alumnos por aula, sin exigir el uso de la mascarilla en las aulas, cuando es obligatorio en los espacios públicos, sin concretar nada para la educación especial y sin regular los escenarios que se pueden dar en caso de un nuevo confinamiento o semiconfinamiento.

ANPE ha vuelto a pedir que se contraten más profesores, que se proceda al relevo del personal considerado vulnerable frente al coronavirus, que se doten de más medios técnicos y recursos didácticos a alumnos y docentes, que se regule el teletrabajo o que se escalonen los recreos.

Para el CSIF, no sólo no se va a reducir la ratio en todos los cursos porque no va a haber docentes suficientes, sino que la Consejería ha hecho una oferta insuficiente ayer en la convocatoria de contratación de interinos.

Hay un «notable recorte» en la contratación de profesores de apoyo, de audición y lenguaje, inglés o música, según este sindicato que considera en un comunicado que «la realidad es que el curso va a empezar el 1 de septiembre y los centros van a abrirse sin docentes»..

La secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Maximina Fernández Otero, ha acusado a la Consejería de «perder el tiempo» con una propuesta en la que no se incluyen las demandas sindicales y de no querer hacer un análisis de la situación de los centros educativos porque a los gestores les ha dado «un ataque de pánico» al sospechar «que la realidad les va a dar una sonora bofetada».