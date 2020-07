Un pueblo de Sobrescobio a sus visitantes: «Pon mascarilla. Aquí cuidamos a nuestros mayores»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redaccion 23/07/2020 17:36 h

Soto de Agues, el pueblo de Sobrescobio del que parte la Ruta del Alba, hace gala de cuidar de sus mayores y, en uno de los muros de piedra de una de sus casas, se ha colocado un cartel escrito a mano que pide a los visitantes que les respeten poniéndose la mascarilla «que llevan en el bolso».

En este verano atípico marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, que tiene en las personas mayores a uno de los colectivos con más riesgo ante la Covid-19, se está registrando una considerable afluencia de visitantes en las zonas rurales de Asturias, en las que el uso de mascarilla es obligatorio cuando se formen grandes concentraciones de personas. En general casi todos los visitantes, tanto de Asturias como de fuera de la región, utilizan la mascarilla incluso cuando se cruzan en rutas de montaña con otras personas, pero es cierto que siempre hay excepciones.

En Soto de Agues, que por su historia y por su privilegiada situación en la zona montañosa suroriental de la región es una de esas visitas obligadas en el concejo, han optado por pedirle a los visitantes que se cubran la boca y la nariz aunque no se formen multitudes en el pueblo, que tiene menos de 300 habitantes. «Pon mascarilla. En este pueblo cuidamos a nuestros mayores en casa (no en asilos). Respétennos y, si no, den la vuelta», advierten en el cartel.

Pueblo de Asturias de montaña,si no cumples ya sabes 🏃🏃🏃🏃🏃🏃 pic.twitter.com/IHa5Yc5pB3 — Xagotero (@Xagotero2) July 23, 2020

También se explica por qué en Soto de Agues los mayores son importantes, por qué les necesitan y por qué les quieren. «Lo son todo», resumen, indicando que enseñaron a «tener valores (a respetarte sin conocerte) y se privaron de todo para que nosotros tuviéramos todo». Razones de peso para que quien visite Soto de Agues este verano saque la mascarilla del bolso como medida de protección para los habitantes de este pueblo asturiano.