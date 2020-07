Complicado rescate de una mujer que se cayó por el viaducto de Serín

0

Redaccion 25/07/2020 14:07 h

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, han evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a una mujer herida que ha sido localizada en un matorral en el entorno del viaducto de Serín, en Gijón. La afectada presentaba un traumatismo craneoencefálico y fractura de tobillo derecho.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 8:22 horas de la mañana. En la llamada un vecino de Tabladiello, Llanera, explicaba que desde su casa escuchaba a alguien pedir socorro y auxilio, pero él no veía nada. La sala del 112 del SEPA puso en contacto al alertante con la Guardia Civil. Poco después, la Guardia Civil informó de la localización de una persona entre la maleza, donde el viaducto de Serín, en el último tramo, dirección Oviedo.

También se apuntó que esta persona estaba herida y muy cansada y se necesitaba ayuda para sacarla del lugar en el que se encontraba. De inmediato se movilizó a efectivos de Bomberos del SEPA, con base en el parque de La Morgal, y al Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado.

La afectada se encontraba en un lugar de difícil acceso y estaba acompañada por un Guardia Civil y un vecino de la zona. El equipo de rescate ejecutó dos operaciones de grúa para que la médica-rescatadora y un bombero-rescatador pudieran llegar hasta la herida y atenderla.

Tras aplicarle analgesia intravenosa e inmovilizarla, fue necesario portearla entre las cuatro personas presentes, unos 15 metros entre la maleza, para poder sacar a la afectada hasta un claro.

Una vez aquí se ejecutó una operación de grúa, en la que se desplegaron unos 30 metros de cable, para izar a la aeronave a la médica-rescatadora, junto a la camilla, con la mujer herida. Una vez en el helicóptero se procedió a su evacuación al HUCA. Después, el helicóptero regresó a la zona para sacar, con sendas operaciones de grúa, tanto al vecino, como al agente de la Guardia Civil, y al bombero-rescatador que aguardaron en el lugar.

Al parecer la mujer sufrió con su coche una salida de vía en la autopista esta madrugada. Por causas que se desconocen ella dejó el turismo en la zona y comenzó a caminar por la calzada hasta que cayó donde se la localizó, a unos tres kilómetros. A las 5:20 de la mañana la sala del 112 del SEPA recibió un aviso de una colisión de un coche contra otro que estaba en la A-66, sin señalizar. No hubo heridos, pero en el citado vehículo no había ninguna persona.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los Bomberos de Gijón.