«La boina en Asturias la llevamos con mucho orgullo»,  replica Barbón a los que le llaman pueblerino en redes

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 29/07/2020 05:00 h

La polémica está servida tras el tuit que publicó el lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón. En ese mensaje, el político expresó lo siguiente: «Por si queda alguna duda, allá vamos: Asturias no es la Comunidad de Madrid. En Asturias es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla, tanto en los espacios cerrados como en las vías públicas y núcleos urbanos. Si vienes a Asturias, tienes que cumplir nuestras normas. Gracias». Tras estas declaraciones, fueron muchos los usuarios de la red social que decidieron contestar al socialista, dejando ver su malestar con respecto a sus palabras y acusándolo de pueblerino. Su respuesta no tardó en llegar.

Barbón, para tratar de aclarar el embrollo, añadió varios mensajes más a este, explicando que sus palabras no se referían a los madrileños, sino a las diferentes políticas establecidas en las dos comunidades. «En el tuit anterior hablo de decisiones políticas de dos Comunidades Autónomas y las obligaciones que se aplican en Asturias a todos: ciudadanía asturiana y visitantes. Lo curioso es que quiénes me atacan por ello recurren al «cateto, pueblerino, quítate la boina». Pues bien, en Asturias estamos muy orgullosos de nuestros pueblos y de ser de pueblo, de nuestra historia, de nuestra forma de ser... y lo vamos a seguir estando, le pese a quién le pese. Esos mismos pueblos que tantas personas buscan para relajarse», explicaba Adrián Barbón en su cuenta.

Para terminar de esclarecer la situación al completo, y para hacer incapié en que no se refería a la población madrileña, añadió un mensaje más. «Aquí recibimos a todo el mundo, sea de dónde sea, viva dónde vida, con una única condición: que cumpla nuestras normas sanitarias, las que nos ayudan a luchar contra el coronavirus. Asturias es tierra de acogida y también, orgullosa de su historia y sus luchas». No tardaron en llegar aún más reacciones, principalmente de madrileños, o incluso asturianos que viven en la capital, recalcando que las palabras del presidente no habían sido acertadas.

«Mira Adrián, he estado en Asturias hace una semana (vivo en Madrid) y paseando por Gijón, la cantidad de gente sin mascarilla que había le hubiera puesto los pelos de punta a cualquier madrileño. A ver si te aflojas un poco la boina que te aprieta mucho la cabeza», espetaba un usuario al que el presidente autonómico decidió responder. «La boina en Asturias la llevamos con mucho orgullo. Sólo te faltó llamar catetos a los asturianos como hizo el vicepresidente de una Comunidad Autónoma por exigirles que pasaran por la fase 3 del plan de desescalada antes de entrar en la nueva normalidad».

Otro usuario le recuerda a Barbón «Asturias no es la CAM, ni Valencia, ni Cantabria...Asturias es Asturias. Gracias por la información. Por cierto, la gente que va sin mascarilla por Gijón ES de Gijón», a lo que el presidente contesta «Pues para eso se sancionan los comportamientos incívicos y contrarios a la salud pública. Van ya centenares de denuncias». Parece que esto es tan solo el comienzo de un cruce infinito de declaraciones, que se suma a la confirmación de la Comunidad de Madrid, en la que en las próximas horas el uso de la mascarilla será también obligado.