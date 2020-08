Asturias suma 21 positivos más, solo uno relacionado con los brotes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias s.d.m.

09/08/2020 14:44 h

La Consejería de Salud ha confirmado 21 nuevos positivos de coronavirus, de los que tan sólo uno está relacionado con los brotes declarados en el Principado. Se trata del brote mixto (familiar y laboral) de Oviedo, que se declaró el viernes y que suma cinco personas contagiadas. Salud Pública estudia otro posible brote en una empresa situada en el concejo de Oviedo, con algún trabajador positivo, pero todavía no ha determinado las circunstancias y no se dan las condiciones para considerarlo un nuevo foco, han explicado desde la Administración sanitaria.

¿Quienes son los 21 nuevos positivos? Además del caso de Oviedo, siete son contactos estrechos de casos conocidos, otros tres pertenecen a una misma familia que se relacionó con un positivo durante unas vacaciones en Málaga y uno más se relaciona con la Comunidad de Madrid. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica está estudiando el resto de los casos. Todas las personas contagiadas, a excepción de una que ingresó en el hospital, presentan síntomas leves de la enfermedad y permanecen en aislamiento en sus domicilios.

Por otro lado, la evolución del brote de la residencia del ERA de Pola de Siero, las pruebas del segundo cribado, realizado tanto a personal como a residentes, han sido todas negativas. Este foco suma dos positivos, de dos integrantes de la plantilla que se trasladaban juntas a trabajar a diario.

La administración no ha notificado nuevos brotes después de los dos anunciados el viernes, el de Cangas del Narcea y otro en un local en Oviedo, que es el único que hoy ha sumado otro caso. Estos dos brotes se sumaban a los nueve que permanecían activos en la región, con lo que el balance total asciende a once. El Principado mantiene esos once activos y uno ya superado. Se trata del que se declaró en Luarca, tras detectar un positivo en una mujer que acababa de llegar de República Dominicana. El Principado ha confirmado a La Voz que un foco se da por superado cuando pasan 14 días consecutivos sin ningún positivo vinculado. Solo el de Luarca cumple estas condiciones, por esa razón, el resto se mantienen abiertos.

Recomendaciones

La Consejería de Salud pide a la ciudadanía que extreme las medidas de seguridad ante la covid-19 para proteger a las personas mayores y con patologías de riesgo, dos de los colectivos más vulnerables a los contagios. Las autoridades sanitarias insisten en que es imprescindible guardar una distancia de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive. Igualmente, recomienda a la población a evitar las aglomeraciones y las actividades sociales innecesarias para frenar la trasmisión del virus.

De hecho, la vida social se ha intensificado tras el final del estado de alarma y con la llegada del verano y de las vacaciones y eso se nota también en las estadísticas del coronavirus. Aumenta el número de brotes en toda España y también el número de personas a las que hay que hacer seguimiento porque ha estado en contacto con un caso diagnosticado por PCR. Esto sucede en todo el país y también en Asturias. Así lo revelan los informes periódicos que realiza el Instituto Carlos III, que demuestrán cómo los sistemas de vigilancia han tenido tenido que intensificar su labor al encontrar círculos personales cada días más grandes.

Las cifras del Principado no son las más elevadas del país pero resultan lo bastante ilustrativas. Hace apenas un mes, el informe del Carlos III, con cifras a 15 de julio, recogía que la media de contactos de los asturianos diagnosticados con coronavirus mediante una PCR era de una persona y que la horquilla oscilaba entre cero y tres. Hacía poco más de tres semanas que se había levantado el estado de alarma y todavía estaba muy presente el confinamiento. El informe correspondiente al 5 de agosto, es decir, tres semanas después, indica que la media de contactos de los positivos asturianos se eleva a tres pero la horquilla total, mucho más amplia, va de dos hasta siete.