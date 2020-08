Dimite la concejala de IU en Siero Lydia Is

Lydia Is

redacción 17/08/2020 13:34 h

La hasta ahora concejala de IU en el Ayuntamiento de Siero, Lydia Is, ha presentado su renuncia al cargo por razones profesionales tras ser elegida en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019, según ha informado la coalición. Is, una de las tres ediles de IU en la corporación, ha presentado su escrito de renuncia en el que muestra su agradecimiento a todo el personal municipal «por su inestimable ayuda» en el desarrollo de su labor, «consciente de que este mandato las cosas no están siendo fáciles».

Además, ha destacado «el gran servicio público que prestan a pesar de los impedimentos a los que tienen que hacer frente» y ha trasladado también su agradecimiento a sus compañeros de corporación y a los vecinos de Siero a la vez que se ha mostrado confiada en que, entre todos, «hagan de Siero un municipio mejor», según informa Efe.