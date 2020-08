«No están abandonados»: denuncian el robo de perros y gatos en Cabrales

0

20/08/2020

Es una de las imágenes habituales que se puede ver en cualquier pequeño pueblo de Asturias. Perros y gatos caminando, corriendo o jugando sin preocupaciones ni ataduras. Sin embargo, parece que este estilo de vida no le gusta a todo el mundo. Vecinos de Arenas de Cabrales denuncian en redes sociales el robo de sus mascotas después de que una protectora de animales madrileña se hiciese eco en su Facebook de las críticas de una mujer que aseguraba que esos ejemplares vivían en una situación «lamentable». Ante la polémica creada, ese primer mensaje ya ha sido borrado.

La historia comienza el 30 de julio, cuando la protectora de animales se hizo eco de un mensaje en el que una mujer denunciaba «la situación tan lamentable que tienen esos animales». Aseguraba que «tienen a los perros todo el día en la calle, algunos atados con cadenas cortas y duermen en el mismo suelo, aunque llueva o haga calor, y a muchos de ellos ni siquiera les ponen comida». Respecto a los gatos, sostenía que están «raquíticos, escuálidos, sin castrar y con mamás lactantes por todos los lados. Absolutamente ninguno tiene comida ni agua, los dejan morir…». En ese mismo mensaje, ya borrado, reconocía que se llevaba a Madrid a una familia de gatos para la que pedía adopción o acogida urgente.

El mensaje comenzó a tener repercusión y, según denuncian los vecinos de Cabrales, empezó a desaparecer «una cantidad importante de gatos y perros». «En Cabrales, sobre todo los gatos, pasean libremente por los pueblos, aunque los veas por ahí seguramente ese bichín tenga un dueño que le quiere muchu», explica una usuaria de Twitter, que denuncia que «hace unos días unas pavas se llevaron unos cuantos gatos porque según ellas estaban abandonados y no tenían dueño (cosa q tampoco preguntaron)».

Para defender el estilo de vida de estos animales, la misma usuaria, cuyos argumentos han sido aplaudidos en la red social, recuerda que «estamos en zona rural, los animales no viven igual que... En la ciudad. Pueden pasearse, y lo hacen, y con las mismas vuelven a casa panchísimos después de pasar una tarde con los bros gatunos. Sé que no lo entendéis, pero de verdad, los gatos hacen lo que les sale de la polla y están bien felices y alimentados con unos dueños majisimos. Que vengáis y veáis un gato campando a sus anchas por ahí no implica que el michi no tenga una familia» explica.

Los mensajes se han hecho virales, también los de otra usuaria que asegura que ella es una de las personas a las que le han robado el gato. En su Facebook, denuncia que le robaron a Rallitas, «el gatín de mi hermana que nos llevaron ayer de la puerta de casa una chica que decía ser de una protectora de Madrid y que con jaulas y una red de cazar, andaban detrás de los gatos. Se le dijo que los gatos de ese barrio que está en Arenas de Cabrales (Asturias), tenían todos dueño y aun así en un descuido, nos lo llevaron».

Las críticas han ido subiendo de tono en Facebook y una protectora local ha emitido un comunicado en el que sostiene que la denuncia había sido hecho por una particular procedente de Madrid, no por una protectora de la capital. Esta asociación asturiana ha asegurado que los animales se encuentran en buen estado, ha defendido el estilo de vida que tienen y ha recordado que, aunque es recomendable, no es obligatorio que esos animales tengan chip.