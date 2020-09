El polémico apoyo en Nuevas Generaciones de Gijón al autor del tiroteo de Wisconsin

0

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

01/09/2020 05:00 h

La imagen de Kyle Rittenhouse, el joven de 17 años que se desplazó desde su estado natal de Illnois a Wisconsin, armado hasta los dientes para unirse a una milicia particular enfrentada a las protestas del movimiento Black Lives Matters dio la vuelta al mundo cuando se difundieron los vídeos de su carrera por las calles, perseguido por parte de los manifestantes a los que repelió a tiros (causando dos muertes) para, a continuación, marcharse tan tranquilo sin que la policía hiciera nada para detenerle. Acusado de tener vínculos con la extrema derecha, lo cierto es que Rittenhouse se ha convertido en un ídolo para grupos extremistas en las redes sociales en todo el mundo provocando no pocas polémicas, la última de ellas en Gijón.

Fue así, después de que Marco Fernández Carba, responsable de redes sociales de las Nuevas Generaciones de Gijón y de Asturias, la rama juvenil del PP, publicara en su cuenta particular un mensaje de apoyo al joven estadounidense con el lema freekyle (libertad para Kyle) y el Don't tread on me (no me pises) viejo lema de la bandera de la serpiente sobre fondo amarillo. Esta fue una de las primeras enseñas del movimiento por la independencia de EEUU en el siglo XVIII antes de adoptar las barras y estrellas y en la actualidad ha sido recuperada por muchos grupos de supremacia blanca y libertarios del país.

Tras la polémica, Marco Fernández Carba ha dado algunas explicaciones en la misma red social indicando que «en primer lugar mi muro representa mis ideas, no las de mi partido y por tanto en un acto de libertad subo lo que me parece conveniente» y que aunque «no justifico ningún tipo de terrorismo» apuntó que «siempre defenderé la defensa de la propiedad privada y de uno mismo» y que «a mi parecer este niño salió a defender su barrio de vandalismo y disparó en su defensa». En realidad, Rittehouse se desplazó a un estado diferente del suyo para unirse a la milicia que se contraponía a las protestas y no estaba defendiendo su barrio del vandalismo. Fue detenido al día siguiente en su casa, en otro estado, y está pendiente de consideración si era legal que cruzara la frontera siendo menor y estando armado.

Algunas de las críticas que le fueron dirigidas a Fernández Carba se publicaron en lengua asturiana, y ello respondió el secretario general de Nuevas Generaciones de Gijón, Jose Ángel Vallina, pidiendo que le enviaran las quejas al correo de la organización pero «en castellano»