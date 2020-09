Pandemia de bulos en Salinas: «Ni hay un hospital de campaña en la playa ni la Guardia Civil nos ha cerrado el bar»

0

La Voz de Asturias

03/09/2020

Desde primera hora de la mañana con La Luna cerrado, uno de los bares mas concurridos de Salinas, los bulos en relación a este día con la persiana bajada han corrido como la espuma del mar por todo el concejo de Castrillón. «Ya me ha llegado un comunicado, evidentemente falso, del ayuntamiento con respecto al tema, que la Guardia Civil había venido a cerrarnos el bar y llevarnos presos, o que habían montado un hospital de campaña en la playa. Es de locos», cuenta Ángel Díaz, uno de los gerentes del local.

Todo comenzó al inicio de esta semana. Díaz recibió la llamada de uno de sus trabajadores, que se encontraba desde la semana pasada de descanso, informándole de que no se encontraba bien, y que iría el médico, por lo que no podría reincorporarse el miércoles al trabajo. El gerente le informó que buscaría un sustituto para él, y que no se preocupase. La situación se complicó anoche, en torno a la una de la madrugada, cuando dicho trabajador se pone en contacto con Díaz para comunicarle que había dado positivo.

Llegados a este punto, Ángel Díaz decide ponerse en contacto con la policía local para que le oriente sobre qué hacer en estos casos. «Me dijeron que ellos no me podían indicar, que tenía que llamar al número habilitado para el covid, pero el problema es que este número funciona de ocho de la mañana a diez de la noche. Como era la una de la madrugada, pensé que, en un ejercicio de prudencia, lo mejor sería no abrir hoy y que toda la plantilla se hiciese una PCR», explica el gerente.

La ausencia de un comunicado en sus redes sociales quizás ha propiciado estos bulos, pero el gerente afirma que tan solo seguían las indicaciones de Sanidad. «Me dijeron que no era necesario cerrar la empresa, porque es un caso aislado, y que, aunque estaba muy bien hecho, por precaución, que no era necesario», explica Díaz. Posteriormente, la situación se reguló como en todos los casos sucede: se solicitó un listado de todos los trabajadores para que se les realizase una PCR, y con los resultados de estos se considerará qué protocolo ha de seguirse. «Me explicaron que, si se trata de un hecho puntual, y esta persona era un caso aislado, tendría que hacer cuarentena, nosotros deberíamos desinfectar el local, y seguir el protocolo necesario, nada más. Si surgen más positivos se activará un protocolo, pero eso aún no ha sucedido».

Finalmente, y dada la situación de alarmismo general, Ángel Díaz ha querido aclarar la situación en las redes sociales de La Luna, aunque explica que si no se había pronunciado al respecto antes fue por expresa petición de la Consejería de Sanidad. «Pregunté si debería hacer algún comunicado, pero me pidieron que por favor no lo hiciera, porque la psicosis que surge en estos casos produce un colapso en las líneas de emergencia que es muy serio, porque la gente sigue infartando, o poniéndose malo, y no funcionan los teléfonos», explica el gerente.

«Si hay más contagios es cuando nos dirían qué protocolos tendríamos que llevar a cabo, pero hoy lo que ha pasado es que simplemente no hemos abierto por precaución», apuntilla Díaz, explicando que desde su negocio han intentado mantener siempre las máximas medidas de seguridad posibles, manteniendo incluso la barra aún cerrada, y haciendo que sus clientes hagan cola para entrar al local.