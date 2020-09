Un documental reabre el asesinato de 13 personas despeñadas en Cabo Peñas a manos de falangistas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 17/09/2020 05:00 h

La historia de ocho mujeres y cinco hombres que fueron asesinadas por las fuerzas falangistas el dos de junio de 1938 durante la Guerra Civil al ser despeñadas por el Cabo Peñas será contada a través de la cámara del director J.K. Álvarez. La memoria histórica está en deuda con la vida de estas trece personas que protagonizan ahora, a través de los principales lugares de los hechos ubicados en Carreño y Gozón y la voz de sus descendientes más directos, este documental al que han bautizado como «La historia olvidada de Les Candases».

Todo comienza cuando Álvarez conoce esta historia de la mano de la alcaldesa de Carreño. Entonces decidió investigar un poco más y hablar con los descendientes directos que aún viven de estas personas, que son sus nietos o bisnietos, para que le contasen todo lo que sabían y comenzar a dibujar el boceto de lo que esta historia podría llegar a ser. Sin la ayuda de estos familiares, tal y como explica el propio J.K Álvarez, este documental no sería posible.

«Ellos son quienes ponen voz al documental. No tiene ningún hilo narrativo, o voz en off que vaya contando los hechos, sino que es todo lo que ellos cuentan directamente. Desde el primer momento que me senté con ellos les conté lo que quería hacer, que quería preparar este formato, y lo aceptaron, y me ayudaron muchísimo», explica el director.

Una historia silenciada por más de 80 años

Pero realmente la historia de Les Candases comenzó a salir a la luz aún más tiempo atrás. La nieta de una de las mujeres asesinadas descubrió que su abuela había sido asesinada. «Su madre, la hija de la fallecida, no le había contado nada en la vida. Ellas vivían en Gijón, y un día que fueron a Cangas fue cuando se enteró porque la gente del pueblo se lo decía. Ahí ella le preguntó a su madre, y fue cuando poco a poco les fue sacando datos, pero tenían miedo. A raíz de esta señora fue cuando se comenzó a investigar y aparecieron las historias de otras siete mujeres, así que no se sabía nada hasta hace nada, por eso no ha trascendido en la historia», explica J.K. Álvarez.

Y es que más de ochenta años después, si esta masacre no ha tenido más relevancia es por el miedo. «Esta historia no se conocía porque quienes lo vivieron en primera persona, como pueden ser hijos o hermanos, callaron durante 80 años. Cuando a estas personas las matan, la sociedad no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Tenían muchísimo miedo de que si tú y yo estamos solos en una habitación y hablamos nos vinieran a matar. Eso permaneció así durante décadas, hasta bien entrada la democracia. Esta gente murió con miedo», narra el director del documental, que ahora da voz a todas esas personas que callaron durante tantos años.

Estreno en la Jornada de Memoria Democrática de Asturias

Este documental formará parte de la jornada de Memoria Democrática de Asturias, organizada por el Ayuntamiento de Carreño, que se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre, y a la que esta producción del director J.K. Álvarez pondrá el broche de oro al día con dos pases, uno de ellos a las 20:00 horas y un segundo a las 23:00 en el Teatro Prendes. En un principio tan solo se tenía previsto realizar una proyección, aunque debido a la expectación que el documental ha causado se ha decidido ampliar a dos, ya que el aforo para el primero de ellos ya está completo, algo que sorprende hasta a su creador. «Me han dicho que puede que incluso se añadan más pases. Lo importante es que a la gente le guste y conozcan la historia, y por qué no, que se entretengan ya que esto no deja de ser cine».

Dicho momento será la primera ocasión en la que los familiares de Les Candases vean este documental que cuenta la historia de sus abuelas y bisabuelas, y sus reacciones ya las está esperando Álvarez con ansia. «Será la primera vez que lo vean, y uno de mis principales reclamos es ver su reacción. Espero que se sientan satisfechos por una parte de que se pueda contar la historia de sus familiares, y que vean que lo que se cuenta es la verdad, que estén a gusto con eso».

Para la celebración de esta jornada de Memoria Democrática de Asturias se procederá a la apertura de puertas con antelación, a las 17.30 horas, para proceder a la toma de temperatura de los asistentes y un control regulado del acceso. Posteriormente, a las 18 horas tendrá lugar el acto de bienvenida, a cargo de la Directora General de Memoria Democrática, Begoña Serrano y la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández.

Seguidamente se celebrará una mesa redonda, moderada por Begoña Menendez Canal, patrona de la Fundación José Barreiro, en la que intervendrá una representación de las familias de Les Candases, para pasar posteriormente a la primera de las proyecciones del documental de J.K. Álvarez. Al término de la proyección tendrá lugar una ronda de preguntas al director.