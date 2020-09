Asturias y Galicia exigen mantener cuantía de sus fondos de cohesión de la UE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

13/09/2020 12:43 h

Asturias y Galicia pedirán al Gobierno que establezca una cláusula de salvaguarda que impida que puedan recibir de los fondos de cohesión que se incorporen al futuro presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 una cuantía inferior a la del periodo anterior.

Así lo han anunciado hoy los presidentes de ambas comunidades, el socialista Adrián Barbón y el popular Alberto Núñez Feijoo tras el encuentro que han mantenido en Oviedo durante la visita que ha realizado al Principado el jefe del Ejecutivo gallego para participar en el acto de entrega de las medallas de oro de la Asociación Día de Galicia en Asturias.

En el encuentro han pasado revista a varios temas de interés común para ambas comunidades como la situación generada por la pandemia del coronavirus o el futuro Estatuto de la Industria Electrointensiva, que el Gobierno prevé aprobar en octubre, y al que Galicia y Asturias presentaron, junto a Cantabria, alegaciones comunes al texto inicial del Ejecutivo.

De cara al reparto territorializado de los fondos de cohesión que incorpore el futuro presupuesto de la UE, ambos gobiernos, a la espera de que puedan sumarse otras comunidades, elaborarán un documento conjunto para solicitar de la Administración central que Galicia y Asturias no vean reducida la aportación que obtuvieron en el periodo anterior.

«El Gobierno debe saber que, independencia de los colores, lo que nos importa es nuestra gente y no vamos a pedir más fondos de cohesión, pero tampoco podemos aceptar menos dado que españa va a recibir una cuantía similar», ha señalado Núñez Feijoo.

De esta forma, según ha apuntado el presidente asturiano, esa cláusula de salvaguarda permitiría garantizar que si la UE modifica la «categoría» de alguna comunidad a la hora establecer los criterios de reparto de los fondos «eso no signifique una pérdida de recursos».

En el encuentro se ha abordado también la reforma del modelo de financiación autonómica en el que ambas comunidades reclaman que no se fundamente de forma exclusiva en el número de habitantes sino que atienda a otros factores como el despoblamiento, la dispersión poblacional o la orografía que provocan un coste superior de los servicios que se prestan.

«Si creemos en la igualdad eso se tiene que tener en cuenta», ha apuntado Barbón mientras que Núñez Feijoo ha subrayado que ese incremento de costes es «real e incuestionable» y debe ser atendido dentro del sistema de financiación de un país descentralizado como España.

Para el presidente gallego, los intereses de España en el noroeste «son los de Asturias, Galicia y Castilla y León» y ha puesto como ejemplo el compromiso adquirido con el Gobierno central para impulsar por un importe de 3.000 millones de euros un corredor ferroviario de mercancías desde su comunidad autónoma que conecte con los de España y de Europa.

Además, ha incidido también en que, dados los aspectos comunes de las comunidades de la cornisa cantábrica, esos territorios podrán también plantear iniciativas conjuntas a la hora de optar a los fondos de reconstrucción de la UE ante la pandemia del coronavirus.

Barbón ha recordado «el vínculo histórico y especial» entre ambas comunidades y el trabajo compartido por sus gobiernos desde hace muchos años, a la vez que mostrado su admiración por el «respeto» que Galicia tiene «a su tradición, su cultura, su autoestima y su lengua».

En este sentido, Feijoo, que asistirá a la entrega de las insignias de oro de la Asociación Día de Galicia en Asturias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y al ex alcalde de La Coruña y ex embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, ha incidido en que más de once mil gallegos residen en el Principado «y aunque sus hijos se sientan cien por cien asturianos siguen manteniendo siempre un vínculo» con Galicia.

«Nos hemos entendido siempre bien y lo vamos a seguir haciendo», ha apuntado sobre la continuidad de la colaboración entre ambos gobiernos, informa EFE.