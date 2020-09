Barbón advierte de que la situación en otras comunidades también influye en Asturias

0

17/09/2020 09:36 h

En una jornada en la que las cifras de contagios en España comenzaron a mostrar de nuevo un perfil tenebroso, y mientras en Madrid su gobierno regional se desdecía sobre la posibilidad de establecer confinamientos selectivos, el presidente asturiano, Adrián Barbón manifestó su preocupación por la deriva de la pandemia, alertando de la importancia de en el Principado no se relajaran las medidas de protección, pero también señalando que la situación de otras comunidades podría tener una influencia negativa en Asturias.

Barbón no citó en su primer mensaje, publicado en su cuenta de twitter, a ninguna comunidad concreta, pero fueron varios en las respuestas los que encontraron alusiones a la capital del Estado. «Con la claridad con la que hablo, no entiendo que algunas Comunidades, con los datos epidemiológicos que tienen, no adopten medidas drásticas y contundentes. No sólo es un problema de salud pública para su ciudadanía, sino para toda España. Sinceramente estoy muy preocupado».

Ante las críticas de tener una «obsesión por Madrid», el presidente asturiano recalcó que «si la situación epidemiológica de otras comunidades -no cité ninguna- no influyera en Asturias, me da igual. Pero los equipos de Salud Pública de Asturias advierten de que sí influyen y muy negativamente».

No fue el único mensaje en este sentido, en otras respuestas Barbón insistió en que «hay Comunidades que tenían los datos muy malos y han sabido contener la situación. Y eso es porque han tomado medidas y actuado. Y los datos de Asturias están empeorando, porque es imposible mantenerse al margen de la situación general». Y también que «en una pandemia, ser prudente es lo audaz y valiente. Y más en una Comunidad Autónoma como Asturias, con tanta población vulnerable».

Los últimos datos conocidos de Asturias no son halagüeños, Salud detectó ayer cinco nuevos brotes, elevando a diez los activos en la comunidad, y 71 positivos identificados. Aunque resaltó que «todas las personas afectadas tienen síntomas leves o son asintomáticas y están en asilamiento en sus domicilios»; también se ha dado cuenta de cuatro nuevos ingresos hospitalarios de casos diagnosticados en días previos. De este modo, a fecha de este miércoles, el número total de pacientes hospitalizados en planta por coronavirus en Asturias asciende a 33 y ya son 11 personas las ingresadas en las unidades de cuidados intensivos.

De este modo, y respecto a la situación asturiana, Barbón insistió en que «es cierto que estamos mejor que el resto de Comunidades Autónomas, pero los datos van a peor y eso me preocupa».