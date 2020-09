VoxHabla no impugna a Blanco por falta de cobertura telefónica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

21/09/2020 14:05 h

La política está llena de paradojas. VoxHabla, la plataforma crítica de Vox, no ha llegado finalmente a presentar la impugnación contra la candidatura de Ignacio Blanco a la presidencia del partido en Asturias. VoxHabla sostiene que la firma del candidato de Asturias que tenía que impugnar a Blanco llegó 20 minutos después de enviar el correo elecrónico al Comité central del partido en Madrid, a última hora de la noche del sábado, cuando se acababa el plazo. «Lo cual sentimos mucho dada la voluntad puesta por los compañeros asturianos». El motivo es que los críticos no podían localizar «al presidente» porque estaba de fin de semana en una zona sin cobertura. Por lo que ven, por rizar el rizo, VoxHabla se quedó sin cobertura. La plataforma crítica había incluido en un documento previo una serie de presuntas irregularidades de Blanco, no muy consistentes por cierto, que se basaban en el apoyo de cargos electos al candidato, una práctica muy común en la política. Los otros dos aspirantes a presidir Vox Asturias eran Rodolfo Espina, el actual presidente, y Manuel Cristóbal. Ignacio Blanco será proclamado presidente el próximo día 24. En su lista está acompañado de Sonsoles Peralta, economista y profesional de la banca; Sara Álvarez Rouco, economista y diputada autonómica; Alejandro Álvarez, profesional del márketing y de la comunicación y edil en el Ayuntamiento de Siero; el abogado Javier Jové y Rafael Alejandro Sierra, coordinador de la zona del Bajo Nalón.