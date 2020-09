Los derechos de Martín: sus padres piden ayuda para que tenga una educación de calidad

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 22/09/2020 11:28 h

Carlos García y Mari Paz Santos son los orgullosos papás de Martín, un pequeño que comienza hoy su andadura estudiantil. Como ellos serán cientos los papás asturianos que lleven hoy por primera vez a sus hijos al colegio, pero es probable que no todos ellos lo vivan de la misma forma. García y Santos viven una situación un tanto especial, ya que Martín es un niño prematuro con un cuadro polimalformativo. Esto hace que, por recomendación de sus médicos, sería importante que Martín tuviera los recursos de PT, AL y auxiliar educativo en su centro de estudios, y por desgracia esto, por el momento, no será posible.

Antes del comienzo del curso, Carlos García y Mari Paz Santos se reunieron con el equipo de orientación de la Consejería de Educación del Principado para que estos evaluasen si, efectivamente, Martín necesitaría estos servicios. Tras confirmar la situación del pequeño la pareja, que además de padres son profesores, procedieron a matricular a su hijo en el centro en el que ellos trabajan, el colegio La Inmaculada en Oviedo. La sorpresa llega cuando les dicen que no va a ser posible ya que en este centro las figuras de PT y AL existen, pero la del auxiliar educativo no.

Entonces es cuando comienza una nueva batalla, con la ley en la mano, para garantizar que su hijo reciba la mejor educación posible. García y Santos utilizan el símil del sistema sanitario para tratar de explicar esta situación, ya que Martín ha pasado ya por dos operaciones. «En ningún momento el equipo médico nos habló de los gastos económicos que iba a suponer, simplemente se involucraron y se pusieron manos a la obra para solventar las necesidades que a nivel sanitario nuestro hijo tenía. Que pasa, que nosotros creemos que a nivel educativo esto no es así que priman otros motivos económicos», explica Carlos García en el vídeo que han compartido en Facebook para lograr que su mensaje llegue a más gente.

«Tan solo solicitamos que se garantice una educación inclusiva, y no entendemos que esos recursos, que no solicitamos nosotros, sino el equipo de orientación del Principado de Asturias, no estén disponibles desde el primer día, ya que hace tiempo que sabemos que el cole se inicia el día 22», argumenta Mari Paz Santos, denunciando así que desde Consejería de Educación del Principado de Asturias, no se ha concedido a tiempo al centro educativo los recursos (PT, AL y Auxiliar Educador) que su hijo necesita con el objetivo de garantizar una escolarización inclusiva.

«Lo normal es que ese recurso esté disponible desde el primer día en el que Martín acude por primera vez a su centro educativo. No tiene mucho sentido que aparezca en noviembre, puesto que será ya un agente externo para el porque ya estará acostumbrado a su tutora, por lo que pedimos que aparezca cuanto antes», argumenta la pareja para terminar el vídeo.