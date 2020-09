Una veintena de alumnos de la Universidad dan positivo por coronavirus

0

La Voz de Asturias

23/09/2020

Cerca de 20 alumnos de la Universidad de Oviedo, de diferentes facultades, son casos covid-19, según ha confirmado el rector de la institución, Santiago García Granda. Fue este martes 22 de septiembre cuando trascendió que la comisión de gobierno de la Facultad de Filosofía y Letras, en Oviedo, decidió suspender las clases presenciales durante dos semanas.

García Granda ha explicado que fue una decisión «muy prudente» y que se debió a tres casos que habían estado en contacto con las aulas. No obstante, ha insistido en que en la Universidad no se ha detectado aún ningún brote ni se han producido contagios en la institución. Además, García Granda ha señalado que han recibido comunicaciones de alumnos que son positivos y que están repartidos por otras facultades. Ha citado la de Medicina, en Oviedo, y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, en Gijón. Todos los estudiantes que han informado están aislados en sus casas. En cuanto a la incidencia en personal de administración y servicios, y profesorado, la incidencia es «casi nula», ha dicho.

Preguntado sobre si los compañeros de los afectados han sido informados o si existe algún canal para hacerlo, Santiago García Granda ha respondido que desde la Universidad se comunican los casos exclusivamente a las autoridades sanitarias. «Al grupo de contacto se le avisa, pero no lo hacemos en general, no damos una publicidad porque no podemos, ya que sería violar los datos personales», ha indicado. García Granda ha recordado que existe un protocolo claro ante la aparición de posibles casos y que es esperable que se detecten más. En cuanto a la garantía de que los afectados permanezcan en sus casas, García Granda ha dicho que en la Universidad no tienen «una barrera» ni «policía», según informa Europa Press.