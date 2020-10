«Ataques vandálicos» a autobuses de Alsa: la empresa denuncia daños en 26 vehículos

0

Redacción 05/10/2020 10:47 h

La empresa de transportes asturiana Alsa ha denunciado un nuevo ataque a parte de su flota esta madrugada. En esta ocasión han sido siete los autobuses que han sufrido daños, con rotura de lunas laterales y traseras; todos circulando y la inmensa mayoría con personas a bordo, según la compañía. Con estas nuevas incidencias ya son un total de 26 los vehículos que han sido asaltados en los últimos cinco días, incidentes que se suman a la huelga en los servicios operados por Alsa en Asturias, tanto regionales como de largo recorrido o nacionales, convocada unilateralmente por el sindicato CSI y que arranca hoy.

La compañía, que ya ha presentado las denuncias pertinentes, afirma que estas incidencias se tratan de «ataques vandálicos múltiples, organizados y continuados, que suponen un peligro para la seguridad física de las personas y el riesgo que supone atentar contra un autobús circulando». Alsa ha querido aprovechar esta ocasión para solicitar al Gobierno del Principado y a las fuerzas de seguridad su colaboración para evitar estos ataques, y que no se produzcan mayores desgracias debido a ellos. Además, y aunque desconocen la autoría de dichos ataques, reflejan que estos se están realizando no solo contra su flota, sino también contra propiedades y otras compañías colaboradoras, coincidiendo estos con el anuncio de la huelga.

«La huelga cuenta con un apoyo minoritario de los trabajadores de la compañía en Asturias, en una votación que no contó con las mínimas garantías democráticas que avalen sus resultados, ya que se celebró sin la existencia de un censo y sin que se exigiese ninguna acreditación a los participantes», afirma la compañía a través de un comunicado. Otros sindicatos, como UGT y CC.OO, no respaldan esta convocatoria por considerar que no hay motivo para la misma y que los problemas deben resolverse mediante el diálogo y la negociación.