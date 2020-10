León, confinada: qué puedes hacer y qué no si vas desde Asturias

0

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

05/10/2020 14:49 h

Las ciudades e León, con 124.000 habitantes, y Palencia, con algo más de 78.000, tendrán restringida su movilidad perimetral desde mañana, con las mismas medidas que las que ya se aplican en Madrid, y durante al menos 14 días, por cumplir los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad de incidencia, contagios y ucis. Así lo ha anunciado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado.

En cuanto a León, con un alto volumen de tráficos con Asturias, cuyos datos ya preocupaban la semana pasada, tienen 510,45 casos por 100.000 habitantes, lo que ha llevado a decidir su confinamiento. Así, desde este martes, se prohíbe la entrada y salida de León y Palencia salvo por motivos como desplazamientos sanitarios, laborales, educativos y otras causas tasadas, como cuidado de menores, mayores o personas con discapacidad o la realización de trámites inaplazables. También quedan limitadas las reuniones a seis personas no convivientes, tanto en el ámbito público como en el privado; se establece un aforo máximo del 50% en locales comerciales y servicios abiertos al público, que deberán cerrar a las 22.00 horas.

En los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, por su parte, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. El consumo en barra no estará permitido; las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, que no podrán superar una ocupación de seis personas; y no se podrá recibir nuevos clientes a partir de las 22.00 horas, mientras que el local deberá cerrar a las 23.00 horas, salvo para servicios de entrega de comida a domicilio

En declaraciones a los medios de comunicación, Casado ha precisado que las medidas afectan a la movilidad para salir y entrar a ambos municipios y que se aplicarán a partir de este martes, 6 de octubre. De hecho, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León se encuentran reunidos para determinar a partir de qué hora se decreta el cierre. La consejera se lo ha trasladado a los alcaldes de ambos municipios que han manifestado su voluntad a colaborar para bajar el ritmo de contagios. No obstante, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha pedido a la Junta que se pongan las medidas necesarias para solventar el problema de las UCIs en la comunidad. «No se ha incrementado el número de camas hospitalarias ni se han reabierto los consultorios, ni dotado las UCI necesarias» por lo que la ocupación de las habilitadas «está ya por encima de las ratios establecidas» por las autoridades sanitarias para adoptar medidas limitativas de la movilidad, ha explicado.