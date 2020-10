Valdés invita a sus vecinos de larga estancia a empadronarse

0

La Voz de Asturias c.d.n.

redacción 05/10/2020 18:16 h

El cambio de padrón es un trámite que no todos llevan a cabo cuando cambian su lugar de residencia. Y esto es lo que ocurre en Valdés, donde el propio alcalde, Óscar Pérez, ha emitido un bando para animar a los vecinos que no lo hayan hecho que se den de alta en el padrón del concejo. Pérez explica que desde el Consistorio no puede conocer el número de personas a quien destina el mensaje, pero que tienen «la sensación de que existe un número no desdeñable, que podría rondar el medio centenar» de vecinos que estarían viviendo en la zona desde hace incluso más de 10 años sin estar empadronados, siendo residentes habituales de casi todo el año.

Con este bando, el ayuntamiento busca «conseguir que den ese paso definitivo hacia delante» y poder contar con los datos más ajustados posibles en materia de población. «Sabemos que no es una fórmula con la que se recupera población porque la crisis demográfica del occidente de Asturias es mucho más profunda que esto», explica Óscar Pérez. El conocimiento más aproximado de estos datos también les permite a la hora de recibir recursos de otras administraciones que esa recepción sea «mucho más ajustada a la población que mantenemos».

Durante los últimos diez años, el concejo ha mantenido una tendencia decreciente en el padrón. «Tenemos caídas de población año tras año de entre 150 y 200 personas, por tanto son caídas bastante severas que cualquier recorte en esta será siempre positivo», asegura el alcalde. Aunque este año la situación es algo más positiva: hay nuevos empadronamientos de gente que ya vivía el Valdés. Esta se ha dado de alta sobre todo, siendo el motivo principal, la situación del covid-19 ya que buscan estar en el padrón de su lugar de residencia «por lo que pueda pasar».

La otra de las causas que ha llevado, según explica el propio alcalde, a darse de alta a residentes del concejo asturiano, es la relacionada con determinadas ayudas sociales, ya sean regionales o a nivel nacional. «Algunas ayudas exigen la residencia en el municipio», cuenta Pérez

El bando

El mensaje emitido por el Consistorio va dirigido directamente al lector, al vecino. «Querido vecino que no estás inscrito en el Concejo de Valdés, pero en cambio, la inmensa mayoría de las semanas del año las pasas en este municipio, que es el tuyo, te invito a que des el paso definitivo y te empadrones», comienza. «No es una cuestión poco importante, ya que si vives aquí, y no estás contabilizado como habitante del concejo, Valdés pierde ingresos de tributos del Estado, debido a que la Administración Central, cuando envía recursos a los municipios lo hace en base a su número de población, entre otros criterios», añade.

«Estamos en un municipio con problemas demográficos palpables y solo, si podemos contar con todas nuestras fuerzas, seremos capaces de enfrentarnos a esta difícil situación. Por eso, estar empadronado en tu lugar real de residencia hará que las cifras de población sean veraces, lo cual permitirá al Ayuntamiento disponer de unos recursos acordes y con ellos enfrentarse a los retos sociales, económicos y sanitarios del tiempo presente».