Foro llama al orden a Oblanca tras votar por su cuenta varias veces en el Congreso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L.O.

21/10/2020 13:15 h

Isidro Martínez Oblanca ganó su escaño en el congreso repitiendo como número dos en la lista común por Asturias que compartió en coalición con el PP pero sólo al segundo intento, en la repetición electoral. A los pocos meses se abrió la crisis interna de la formación, con la dirección de Carmen Moriyón enfrentada a Francisco Álvarez-Cascos y Oblanca tomó partido por el fundador. Desde entonces sus actuaciones en las cortes se han producido al margen del partido, sin consensuar buena parte de sus posicionamientos ni votaciones lo que ha provocado no pocos roces en materias tan delicadas como la eutanasia. Sin embargo, después de que los tribunales hayan fortalecido los cambios adoptados en la cúpula directiva de Foro, el grupo ha llamado al orden al diputado con una carta en la que le enumera varias advertencias. Moriyón le dice a Oblanca que desde que llegó a su escaño «no has representado en el Congreso de los Diputados ni a Asturias ni al partido por el que concurriste a las elecciones, sino a ti mismo y a lo que en cada momento has considerado oportuno, coincidiera eso o no con nuestro progtama electoral, nuestro programa de coalición o nuestras decisiones internas».

«Me dirijo a ti para preguntarte por la representación que ostentas en el Congreso de los Diputados, actuando en nombre de un partido a cuyas Comisiones Directivas no asistes y cuyas directrices no tienes a bien ni consultar ni acatar», dice Carmen Moriyón en su carta en la que le reprocha especialmente su respaldo a un decreto ley de medidas de teletrabajo en el sistema sanitario que, a juicio de la presidenta de Foro, «dinamita los pilares del sistema MIR, uno de los más alabados de Europa y que garanttza una calidad del sistema sanitario español que es reconocida a nivel mundial».

Moriyón insiste en que ha reclamado a Oblanca por escrito que acuda a los órganos internos y enumera que «desde que comenzó la legislatura, has adoptado en solitario decisiones de la máxima trascendencia política, tales como el senüdo del voto en nombre de Foro Asturias a la investidura del Presidente del Gobierno, a la tramitación de leyes de enorme relevancia o a las solicitudes de autorizaciónde las prórrogas del estado de alarma. Ayer, mismamente, fuiste el único Diputado de la Cámara que votó en contra de la suspensión de las reglas fiscales, sin la cual las Administraciones no pueden hacer frente al coste de la pandemia»; a lo que añade que ni se ha dignado a consultar con el partido qué votará en la moción de censura presentada por Vox que se está debatiendo este miércoles en el Congreso.

«Sin dejar de reiterar el requerimiento a que asistas a una Comisión Directiva que no adolece de irregularidad alguna, según ha sentenciado la Justicia, termino recordándote que Foro Asfurias es un partido normal, que viene de norma; en este caso, de los Estatutos, cuya plena vigencia te recuerdo y cuyo contenido, cÍeo, conoces sobradamente»; concluye la carta.