La incógnita asturiana del cabreo cósmico de Andrea Levy

La Voz de Asturias Juan M. Arribas

21/10/2020 13:30 h

Fue muy comentada en redes sociales la intervención por vía telemática de la concejala en Madrid Andrea Levy cargando contra varios representantes de la oposición en un tono especialmente alterado; desde los comentarios de iroría gruesa contra un collar que lucía una responsable de Más Madrid pero dijo que le gustaba pero también que «deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es»; a la acusación directa de «machista» contra la portavoz del PSOE por haber mencionado un encuentro «con un cantautor».

Buena parte de los ataques de Levy se dirigieron a la edil del PSOE Mar Espinar en un tono cada vez más elevado «voy a presentaciones y tengo reuniones con mi equipo, y ¿sabe qué? en las presentaciones también me veo con los sectores y también hablo con gente, por eso tengo conocimiento sobre el sector. ¡Así que no vuelva a juzgarme por mi vida personal! Que es lo que ha hecho desde que inicié esta responsabilidad personal como delegada cuando usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es usted una socialista machista y así se lo tengo que decir».

Fueron muchos los comentarios que se fijaron en el tono desmedido de Levy, que puso en cuestión al propio presidente la comisión. El encuentor con el cantautor es una vieja historia por una coincidencia en un concierto de Levy con el asturiano Nacho Vegas, del que le separa un océano ideológico aunque los comentarios se han sucedido en el tiempo.

Y el día de las escritoras

Podemos fue protagonista de otro intenso debate en redes sociales el pasado lunes, cuando aprovechando la celebración del día de las escritorias. Los morados publicaron un vídeo con varios de sus dirigentes recomendando a algunas de sus autoras favoritas pero lo que despertó los comentarios es que todos ellos fueran varones.

📖 Hoy, #DíaDeLasEscritoras, recordamos a las mujeres escritoras que durante tanto tiempo no tuvieron voz y que marcaron el camino a las grandes autoras de hoy.



Almudena Grandes, Carmen Laforet, Olga Novo…#YoLeoAutoras. ¿Y tú? 👇 pic.twitter.com/sMdEzlhfiJ — PODEMOS (@PODEMOS) October 19, 2020

Tras varias críticas salió a la palastra la autora de la idea del vídeo, que no es otra que la diputada asturiana y responsable de feminismos de la formación, Sofía Castañón y que defendió que precisamente eran hombres los que salía en el vídeo porque era el día de las escritoras «y no de las lectoras».

En varios mensajes, Castañón señaló que «la idea del vídeo es mía, la defiendo. Hoy no es el día de las lectoras, sino de las escritoras. Y este vídeo hace lo que rara vez ocurre: que hombres recomienden escritoras» además de que «la pregunta no mezcla: es la realidad. Llevo años comprobando cómo cada vez que se pregunta qué se lee los lectores hombres no dicen nombres de autoras hasta que les preguntan si no leen mujeres. Y ahí la intención».