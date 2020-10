Álvaro Neil, el «biciclown» asturiano: «Cuando cumples tus sueños, vives con salud»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

24/10/2020 12:52 h

Álvaro Neil, más conocido como el «biciclown» asturiano, asegura que «cuando cumples tus sueños, vives con salud», apostillando que tener un propósito en la vida es como un «kit de supervivencia» en momentos de incertidumbre como la actual crisis sanitaria del covid-19.

Así lo ha manifestado en una entrevista con motivo de su participación en la V Reunión de Medicina y Salud organizada por del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Neurocirugía (Senec), en la que ofreció la ponencia «El reto eres tú. Vuelta al mundo en bicicleta. Una filosofía de vida».

Para este ovetense su experiencia es en sí una «filosofía de vida». En el 2004 inició una vuelta al mundo sobre dos ruedas que duró más de trece años, en los que hizo sonreír con espectáculos gratuitos a más de 21.000 niños y adultos, en 117 países.

«Comencé a viajar cuando no había redes sociales, cuando casi no había blogs. Cuando acabé, he seguido viviendo como un nómada. No tengo casa. Y con 53 años, qué persona no tiene casa, mujer, hijos o pensión de jubilación. La gente te pregunta de qué planeta eres», asegura.

Por ello, tras escribir ocho libros y promover seis documentales, ha puesto en marcha en Internet el curso «Vivir con propósito». «El haber tenido un propósito y el haber abrazado la incertidumbre me ha permitido llegar a donde estoy», asegura.

«En estos días que vivimos, con una pandemia, cuando la gente me dice que tenemos incertidumbre, yo sonrío y digo: Es que la vida es la mayor incertidumbre que existe. Tenemos una fecha de caducidad. Vamos a morir, no sabemos cuándo y planificamos vacaciones para dentro de un año. Si somos capaces de vivir con una incertidumbre como es la muerte... ¿no vamos a ser capaces de vivir con la de la pandemia? Quien puede con lo más, puede con lo menos», asevera.

Precisamente, estos meses los ha vivido en la autocaravana de segunda mano que compró tras finalizar su vuelta al globo en 2017, que ahora se encuentra en Vera, Almería, para seguir con esta forma de «vida de observación», defendiendo que durante su periplo, el mundo era su «espectáculo».

«No vengo a hablar de si en un país la aventura fue de una forma u otra. No, vengo a hablar de cómo se puede vivir de otra manera sin que el sistema se caiga», explica sobre su ponencia, añadiendo que nunca habrá muchos que hagan lo mismo que él porque su «vida es una vida de incertidumbre, y la gente no quiere eso, aunque ya viven con incertidumbre».

«Mi sueño era dar la vuelta al mundo y para eso no hacía falta tanto dinero, sino tener un par, eso es una filosofía de vida. No estoy vendiendo una aventura. No quiero que la gente siga mis pasos, sino que descubran sus sueños. Si tu sueño es tener una familia, adelante, pero asegúrate de que es un sueño, no un capricho», manifiesta.

Por ello, sostiene que el que cumple sus sueños, vive con salud. Por ejemplo, incide en que muchas depresiones se producen porque la gente «ha perdido el propósito». «Hay mucha gente joven perdida porque el problema es que les falta el propósito y el descubrirlo es un trabajo», apunta.

Por ello, en sus cursos y charlas pone frente a los asistentes un «espejo al modo aristotélico» para hacerles preguntas sin dar respuestas para que sean ellos los que las encuentren. «Yo no tengo una fórmula mágica», señala, informa EFE