Guerra de cifras en el paro sanitario: 80% según el sindicato médico y 12% según el Sespa

La Voz de Asturias E. G. B.

Redaccion 27/10/2020 19:43 h

La huelga médica nacional contra el real decreto ley de medidas urgentes de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que permite la contratación por parte de las comunidades autónomas de 10.000 facultativos sin especialidad o extracomunitarios que no tengan homologado su título en España con motivo de la pandemia de coronavirus, se ha saldado hoy en Asturias sin incidentes significativos. Según el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), el seguimiento de este primer paro -con servicios mínimos en todo caso altos debido a la situación de crisis sanitaria- entre los profesionales ha sido cercana al 80% mientras que desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se ha calculado en un 12% en el turno de mañana y un 0% en la pasada madrugada.

Desde el Sespa, que mañana aportará el seguimiento en el turno de tarde, se recuerda que los servicios mínimos pactados con los representantes del sindicato convocante fueron del 46,49% en el turno de mañana, del 97,88% por la tarde y del 100% en el de la noche, además de en estos dos últimos los médicos realizan guardias.

El secretario general del Simpa, Antonio Matador, ha explicado que los mínimos eran muy altos en algunos servicios como el SAMU y Urgencias, de hasta el 100%, y en otros en torno al 70% y 80%, «con lo que la capacidad de la huelga era limitada», pero la cifran en casi un 80% «teniendo en cuenta que los mínimos los incluimos como huelguistas» ya que ha habido servicios con el 100% de mínimos que se han declarado en huelga.

En Atención Primaria, con casi un 50% de servicios mínimos, así como entre un 10% y un 15% de médicos en situación de baja laboral -un dato muy significativo- más los que tenían que hacer guardias, «los que fueron a trabajar y no se declara en huelga representan un 20%». Matador también ha explicado que se han suspendido consultas externas y quirófanos teniendo en cuenta que los servicios esenciales han sido atendidos. «Todo lo urgente, no demorable y preferente se ha atendido», ha recalcado, explicando que se ha estado de acuerdo en el establecimiento de los servicios mínimos por responsabilidad con la actual situación de crisis sanitaria y recordando que esta es la primera convocatoria de huelga de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en 25 años ante lo «lesivo» del decreto «para la sociedad española».

«Es una huelga muy complicada porque coexiste con esta pandemia y a la que no hubiéramos querido llegar, pero el real decreto ley supone deterioro muy importante de la sanidad pública que no podemos pasar», ha considerado Matador. En este sentido, ha recordado que el «decretazo» permitiría contratar especialistas sin título de especialistas «con lo que ello supondría en el servicio» y extracomunitarios sin título homologado en España más allá de la pandemia, puesto que ha explicado que el propio articulado del decreto aprobado este mes por el Gobierno recoge que estas dos cuestiones se permitirían «mientras haya haya déficit de médicos y sabemos que va a haberlo en los próximos 10 años por lo menos con lo que no es una medida tan transitoria». La convocatoria de huelga, de mantenerse los actuales términos de discordia en el decreto, se mantendrá los últimos martes de cada mes.