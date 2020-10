Barbón celebra que Podemos «caiga del caballo» y se abra a un acuerdo

0

La Voz de Asturias

28/10/2020 14:02 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha celebrado hoy que Podemos sea consciente ya de lo que demanda la sociedad y sus electores y que, tras caer del caballo «como San Pablo», haya apagado por fin «las antorchas purificadoras» destinadas al PSOE y renunciado «al enrocamiento, las líneas rojas y la tensión permanente».

Barbón se ha expresado así en sus réplicas a la intervención en el debate del estado de la región del portavoz de la formación morada, Daniel Ripa, que le ha ofrecido diálogo a partir de la estela que marca el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos en el ámbito nacional.

A su juicio, en la actual coyuntura «lo inteligente no es la bronca», dado que el tiempo del debate partidista llegará, y ha pedido seguir «el ejemplo» del Gobierno progresista constituido a nivel nacional por lo que ha insistido en celebrar que Ripa haya olvidado ya «las líneas rojas» que, ha asegurado, no dejaba de ponerle cuando llegó a la Secretaría General de la FSA-PSOE.

Según el jefe del Ejecutivo, satisfecho de que Podemos admita que ante una crisis sanitaria como la del coronavirus «nadie» estaba preparado, ha incidido en que la pandemia ha constatado dónde estaba engrasado el sistema sanitario y dónde no« y que, en el caso de Asturias, es fruto de la gestión de gobiernos anteriores, tanto del PSOE en solitario, como en coalición con IU.

»¡Ay de aquel partido que en la negociación presupuestaria se atreva a cuestionar que el 67 por ciento de los fondos se destine a gasto social!. Le doy tres minutos en la plaza pública«, ha advertido Barbón tras admitir que, no obstante, de cara a 2021 »no todo se podrá atender de la misma manera« y se seguirá trabajando desde el rigor presupuestario.

El mantenimiento durante décadas de políticas de ese tipo ha provocado también, ha admitido Barbón, consecuencias como que la red autonómica de carreteras tenga un peor grado de conservación que el de otras comunidades al apostar los sucesivos gobiernos por el gasto social.

»Estamos condenados a entendernos«, ha subrayado Barbón, tras definir como »netamente socialdemócrata« la política que está desarrollando el Gobierno central y reclamar de Podemos que, de cara a esa negociación, no pida excluir a nadie »ni jugar al conmigo o contra mí«.

Respecto a la petición de Podemos de aplicar en Asturias subidas fiscales como las planteadas por el Gobierno central para 2021, el jefe del Ejecutivo ha señalado que las medidas incorporadas al presupuesto del Estado para el próximo son muy limitadas y que, mientras no se aborde una reforma tributaria »en profundidad« para toda España, no tiene sentido hacerla a nivel autonómico.

En este sentido, ha reiterado sus críticas al »dumping fiscal« que promueven algunas comunidades, que se evitaría con una armonización fiscal »de mínimos« para todo el país y que hace que dé »igual« que el Gobierno suba el impuesto de patrimonio si algunas territorios »convertidos en un paraíso fiscal para los ricos«, aumentan la bonificación autonómica.

En cuanto al emplazamiento de Ripa para afrontar la oficialidad del asturiano en esta legislatura, Barbón ha señalado que »lo prudente«, sin renunciar a esa posibilidad, es que esa medida y la reforma estatutaria que lleva aparejada no sea la prioridad en la actual coyuntura.

No obstante, ha subrayado que su partido no ha renunciado »a nada« de lo que aprobó en su último Congreso, donde se incorporó a su programa político la oficialidad hasta entonces rechazada por el PSOE, y que dicha decisión no supuso para su partido meterse »en ningún lío« dado que, ha recordado, en las últimas elecciones lograron seis diputados más de los que tenían.

Además, ha advertido de que la reforma estatutaria no implica solo la cuestión de la oficialidad sino que lleva aparejadas otras cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de incorporar a la capacidad normativa del Principado la figura del decreto-ley de la que disponen otras comunidades pese a que algunos juristas la cuestionan en el ámbito autonómico; informó EFE.