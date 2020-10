Vecinos de Pravia reciben la viñeta de coches que llevan hasta 40 años de baja

0

La Voz de Asturias

29/10/2020

Son varias decenas de casos y todos tienen en común que son vehículos que llevan dados de baja hasta hace 40 años. «En mi caso un coche era de mi padre que ni me acuerdo, pero parece ser que tuvo un golpe y me imagino que estará en el desguace desde hace 25 o 30 años por lo menos», cuenta Ignacio Cuervo, que explica que en verano les llegó una carta de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias reclamando a los herederos de su padre, ya fallecido, el pago del impuesto de circulación del vehículo en cuestión.

A otros afectados les ha llegado la misma comunicación por ser los propietarios o por ser herederos de parientes en segundo y tercer grado. «A una chavala le reclaman la viñeta de un camión de su abuelo que ni conoció pero ahora tiene que ponerse con sus hermanos a dar vueltas para solucionarlo», dice Cuervo. En su caso, como son tres hermanos los herederos de su padre, optaron por pagar la viñeta y presentar un escrito en el Ayuntamiento de Pravia y en los Servicios Tributarios, pero después de dar unas cuantas vueltas para encontrar explicación a este «tinglado» sobre el que ya se están realizando las gestiones oportunas en el Ayuntamiento de Pravia para solucionarlo.

«Pierdes dos mañanas para arreglar un problema que no es nuestro. Si en su día se tramitó mal ya es un problema de ellos, no nuestro», indica Cuervo, que recuerda que antaño, como en Pravia no hay oficina de Tráfico, los coches se daban de baja en el ayuntamiento, que es donde se elabora el padrón de vehículos. «Al principio le eché la culpa a mi padre pero nada que ver. En su momento debió de darlo de baja y nunca más le cobraron por ello ni en vida ni después de que falleciera», añade.

En Tráfico el vehículo no estaba dado de baja pero tampoco constaba ninguna multa ni que hubiera pasado la ITV en casi 30 años. «No había nada que demostrara que había estado en circulación, pero se entiende que no lo comunicaron y los tres hermanos, como herederos, tuvimos que firmar una declaración jurada de que el coche no existe». La viñeta, que al ser un vehículo de más de 25 años tiene una bonificación y asciende solo a 15 euros, la tuvieron que pagar en todo caso, algo que les preocupa porque se les podría reclamar los cuatro años anteriores ya que la reclamación de deudas de la hacienda española tiene una vigencia de cinco años.

La declaración jurada se debe a que para dar de baja un coche es preciso llevar una documentación que al menos en el caso de Cuervo iba a ser imposible encontrar. «¿Quién tiene una documentación de un coche que no es tuyo y que encima lleva décadas en el desguace?» El problema es en los casos, que se han dado, de herederos de un pariente de tercer grado por ejemplo que tendrían que firmar esa declaración jurada y, si uno de ellos se niega, ya no pueden dar de baja el vehículo. «A Tráfico tienen que ir los herederos o el propietario si vive», explica Cuervo, que considera que «no es de recibo que tengamos que ir individualmente a solucionar el problema y en el ayuntamiento sean incapaces de arreglarlo». Dice que incluso le propusieron que presentara con otros afectados un contencioso.

Del escrito que presentó con sus hermanos en el ayuntamiento para que le anularan el pago no ha tenido respuesta y, del que enviaron a los Servicios Tributarios, básicamente que el vehículo no estaba dado de baja. ¿Qué tienen que hacer los afectados, según explican en el Ayuntamiento de Pravia, en donde son conscientes de lo ocurrido? Como hizo Cuervo, tienen que pagar primero los 15 euros y, con ese resguardo, acudir a la Oficina de Tráfico, en donde son también conocedores de esta kafkiana situación, para tramitar la baja. El ayuntamiento ya está gestionando con los servicios tributarios la devolución de los 15 euros.