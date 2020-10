0

29/10/2020 19:49 h

La diputada regional de Podemos Nuria Rodríguez ha criticado la decisión del Consejo Ciudadano de sustituirla como portavoz para el debate de orientación política por el secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, argumentando que si las mujeres no tienen «valía para contestar al presidente, tampoco la tienen para estar de jarrones».

Rodríguez ha realizado estas declaraciones después de que Ripa llevase al Consejo Ciudadano la decisión de quién debería intervenir en la Junta, al no compartir que lo hiciera Nuria Rodríguez, como había acordado el grupo parlamentario.

Este órgano dictó que fuese Ripa el que hiciese las veces de portavoz, lo que provocó la dimisión de Rodríguez del Consejo Ciudadano.

Para Rodríguez, Ripa no debería haber llevado al Consejo Ciudadano esta decisión, ya que «cuando tus compañeros no te dan la razón no se debería acudir a otro órgano para intentar ganar».

Además, considera que esta decisión relega a las mujeres a un papel secundario, algo contrario a los valores de un partido que mantiene un discurso feminista y al que ha emplazado a «pasar de las musas al teatro y a no quedarse en lo discursivo».

No obstante, ha asegurado que estas diferencias políticas no interrumpirán el trabajo del grupo para negociar los presupuestos regionales.

A este respecto, ha reconocido que le prestó escuchar el discurso de Ripa, en el que abogó por un gran pacto de izquierdas, tendiendo la mano al resto de formaciones para buscar soluciones a los problemas de la gente.

A su juicio, no es tiempo de tacticismo ni marketing político, sino de llegar a un acuerdo con las formaciones de la izquierda para sacar adelante los presupuestos, algo que ya pidió Rafa Palacios en el Consejo Ciudadano, y que «en aquel momento no contó con el respaldo de todo el mundo».

Por este motivo, ha calificado como «una grata sorpresa» la intervención del portavoz de la formación morada.