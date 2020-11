El profesorado deberá permanecer en el centro el tiempo estricamente necesario

0

La Voz de Asturias

02/11/2020 17:57 h

La Consejería de Educación ha mantenido este lunes una reunión urgente con las organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal y ha anunciado la adopción de una medida que pasa porque el profesorado permanezca en el centro el tiempo estrictamente necesario para dar clase, permitiendo desarrollar el resto de sus funciones de manera no presencial.

Desde Suatea aseguran que tomada a tiempo, esta medida habría permitido confeccionar los horarios de secundaria de manera más racional, y lamentan que la Consejería se mostrase «implacable con la presencialidad en los centros a la hora de cumplir las horas de obligada permanencia, y así quedó reflejado en la Circular de inicio de curso».

«Ahora, cuando la mayoría del personal docente tiene reuniones de Departamento entre clase y clase, o preparación de la atención semipresencial, etc. se pide la no presencialidad en el centro. Esto supone, en la práctica, una desregulación de las condiciones laborales del profesorado, porque esas tareas que ya no se hagan en el centro, habrá que recuperarlas en otro momento, al llegar a casa», indica el sindicato.

La organización sindical afirma que se trata de una medida que apoyan porque puede favorecer a buena parte del profesorado de secundaria y añaden que en Primaria, esta medida permitirá que las horas complementarias puedan realizarse de forma no presencial, es decir, fuera del horario previsto.

Suatea insiste además en pedir que se adopten medidas de prevención para el personal vulnerable, agilizando los trámites de valoración de riesgos laborales, facilitando el trabajo telemático, tramitando las bajas necesarias, o proporcionando los equipos de protección individual con la frecuencia debida.

ANPE critica que Educación proponga nuevos cambios en los centros ante el avance de la pandemia

Por su parte, el sindicato de educación ANPE ha criticado que «en un nuevo giro, y obligada por las circunstancias», la consejería se ha dado, otra vez, de bruces con la realidad, a la vista de los datos evolución de la pandemia en Asturias y «a salto de mata, propone ahora mantener la enseñanza presencial y semipresencial en los niveles no universitarios, limitándola a las actividades de docencia directa con alumnos».

El sindicato, al igual que Suatea, asegura que con esta decisión la consecuencia inmediata es la desregulación de las condiciones de trabajo del profesorado, que se enfrenta de nuevo, como en el periodo de confinamiento de marzo, a «jornadas laborales de 12 o más horas, teniendo que trasladar a la tarde las horas que hasta ahora se hacían en el centro en el horario ordinario de mañana».

ANPE ha manifestado su disconformidad con este escenario y ha pedido la aplicación del EBEP, que dice claramente que el teletrabajo es todo lo que se hace fuera de las dependencias de la administración, que tiene carácter voluntario, que debe de ser objeto de la negociación colectiva y que la administración debe proporcionar los medios tecnológicos para teletrabajar.

«Ninguna de estas condiciones se cumple en la propuesta de la Educación, que aplica el rodillo al profesorado, de hechos consumados», aseguran desde el sindicato.

Por otra parte asegura la organización que a día de hoy, no se cumple tampoco el compromiso adquirido por la administración de ofrecer los datos de contagio entre el profesorado y establecer protocolos de ventilación, como medida preventiva, informa Europa Press.