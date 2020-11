El vídeo de la discordia: terrazas abarrotadas, sin distancia ni mascarillas

@canteli_alfredo había bula con otea o la policía local no se puede mandar ahí? Pedimos instalar una app y ya cumplimos? Llenemos las terrazas? Ok, pero con mascarilla y si no, multa. Por lo visto debe ser una zona que no se conocía que la gente joven se reúne ahí sin respetar https://t.co/OcwuWTVTzl