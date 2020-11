Tsunami de reacciones autonómicas a la petición de cierre de Asturias

0

La Voz de Asturias

03/11/2020

La petición de Asturias lanzada en la mañana del lunes para solicitar un nuevo confinamiento domiciliario finalmente fue rechazada por parte del Ministerio de Sanidad y, sin embargo, generó una ola de reacciones en buena parte de otros gobiernos autonómicos que a lo largo de las últimas horas han hecho distintas valoraciones: desde aquellos que descartan la medida de forma tajante a quienes no la descartan a medio plazo y afirman que la tienen «sobre la mesa». El Ministerio de Sanidad y el Principado se emplazaron a una nueva reunión bilateral en próximas fechas después de que la Administración Central emplazara a Asturias a esperar los resultados de las restricciones del actual decreto de estado de alarma vigente. En una tónica similar se pronunciaron varios presidentes autonómicos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este martes el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, los centros comerciales y establecimiento de más de 2.500 metros cuadrados y los centros deportivos desde el próximo sábado, de forma similar a Asturias. En la comunidad vecina, se cierran también las instalaciones y centros deportivos y queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos. A estas medidas se suma la prohibición de visitas en los centros de ancianos y de protección de menores. No obstante, permanecerá abierto el comercio minorista en todos los casos con medidas de higiene y seguridad.

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido este martes a las comunidades autónomas coordinarse en las actuaciones para frenar los contagios por covid-19 y ha insistido en que «no se pueden tomar medidas mientras no hayamos evaluado el resultado de las anteriores», según citó Efe. «Qué pasa, qué no ha funcionado el confinamiento perimetral de las regiones y por eso es por lo que hay que tomar otras medidas», se ha preguntado, además de afirmar que es algo que aún no se puede saber porque «solo han pasado tres días o cuatro» desde que la mayoría de las comunidades autónomas tomaron esa decisión.

A su juicio, la pandemia «es una cosa suficientemente seria como para que esto no sea la suma de decisiones a trocho y mocho, sin valorar si sirvieron o no sirvieron».

En ese sentido, Vara ha recordado que hace una semana se estableció un Estado de Alarma que permitió determinar el llamado toque de queda y restricciones a la movilidad nocturna y ha señalado que es necesario «esperar, a ver si da resultado».

Navarra

El Gobierno de Navarra ha anunciado este martes la prórroga durante dos semanas más, del 5 al 18 de noviembre, de las actuales medidas de restricción para intentar frenar la expansión del coronavirus sin descartar «ninguna posibilidad» a futuro, aunque en este momento no se planea el confinamiento domiciliario.

Esto supone mantener por quince días el cierre perimetral de la Comunidad Foral y el toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas.

Además se prolonga el cierre de toda la hostelería y la restauración, aunque se amplía hasta las 22:30 horas el servicio de reparto y entrega de comidas previo encargo, que ahora finaliza a las 21:00 horas, y sigue sin cambios el aforo del 40% que deberán «garantizar» los responsables de los establecimientos.

Según el vicepresidente Javier Remírez, son «medidas necesarias para la contención de la pandemia», medidas «acertadas» porque parece que «están empezando a tener efecto » ya que el crecimiento de contagios ha dejado de ser exponencial, por lo que ha abogado en conferencia de prensa por darles tiempo para ver cómo evoluciona la situación.

País Vasco

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha opinado que hay posibilidad de implementar más restricciones en Euskadi sin tener que llegar al confinamiento general ya que la población «no puede estar encerrada en casa cada tres meses» si se producen nuevas olas en primavera o el verano próximo; «todavía se pueden adoptar muchas decisiones y medidas antes de llegar a una situación de confinamiento general».

El portavoz ha considerado que se pueden producir nuevas olas en primavera y en verano si antes no se logra una vacuna y que ante esta posibilidad hay que buscar respuestas al «enorme reto» que supone «convivir a largo plazo con la enfermedad» sin parar la economía, la educación presencial, el ejercicio al aire libre y la actividad social, lo que, para el Gobierno Vasco, no se va a conseguir «solo con restricciones normativas y prohibiciones».

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que un confinamiento domiciliario sería «la última solución» para frenar la propagación del coronavirus en la región, y ha asegurado que trabajará «sin descanso» para que esa medida «sea algo impensable».

«Vamos a buscar soluciones intermedias (...) Madrid tiene una estrategia que ya se está cumpliendo y que está funcionando», ha subrayado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien ha recalcado el «daño económico» que podría provocar un cierre total de la actividad y ha sostenido que «la economía y la salud no están reñidas».

Ayuso ha asegurado que en su Gobierno no están «relajados» ni «confiados», porque son conscientes de que «queda mucho por hacer» y de que «este virus es muy traidor: en un momento dado cambia la dirección del viento y podemos tener otra vez aquí el incendio».

«Lo que estamos haciendo ahora es trabajar para mantener nuestro plan porque nosotros no somos partidarios de abrir y cerrar, de abrir y cerrar, de abrir y cerrar», ha añadido Ayuso, que optó por decretar el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid durante el recién concluido puente de Todos los Santos.

Una medida que, según la presidenta, «no se trata de un cierre por días, de sí, no, sí, no; se trata de un cierre por movimientos».

La Comunidad levantó esta medianoche el cierre perimetral de la región impuesto durante el puente festivo de Todos los Santos, con lo que las entradas y salidas vuelven a estar permitidas, según ha dicho Ayuso porque «la vida sigue» y «la gente tiene que trabajar».

Ayuso ya anunció su intención de volver al confinamiento perimetral el puente de La Almudena (9 de noviembre), aunque esta medida será debatida por el Gobierno central y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del miércoles, día 4.

Castilla-La Mancha

El consejero castellanomanchego de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que en estos momentos «es más importante que nunca una coordinación nacional» para hacer frente a la pandemia y que el confinamiento domiciliario «está encima de la mesa», aunque ha abogado por esperar los resultados de las medidas tomadas.

Así se ha pronunciado Fernández Sanz en una entrevista en «La hora de la 1» de TVE, de la que se ha hecho eco la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

«La coordinación debe ser nacional, después la toma de medidas debe hacerse en torno a los datos que hay en cada comunidad autónoma», ha afirmado el titular de Sanidad.

Ha defendido medidas amparadas en el paraguas del Consejo Interterritorial y avaladas por la Comisión de Salud Pública y ha reiterado que «sin coordinación nacional y sin el Estado y la cogobernanza con las comunidades, esto no tiene sentido».

Respecto a la posibilidad de un confinamiento domiciliario, ha dicho que Castilla-La Mancha tiene esta opción «encima de la mesa», pero ha abogado por «esperar a más resultados de las medidas tomadas».

«Realmente creemos que lo importante es cumplir con las medidas que ahora tenemos en marcha, exigir su cumplimiento, ver los resultados y no decir que no a ninguna medida de mayor restricción», ha continuado.