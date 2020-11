El pequeño comercio de nueve concejos asturianos pide que se replantee su cierre

0

05/11/2020 13:49 h

«El pequeño comercio que representan los Planes Estratégicos de Comercio de Asturias cumple todas y cada una de las medidas sanitarias interpuestas por parte del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud. Y además al tratarse de comercios pequeños, nunca llegan a generar ni la más mínima aglomeración de personas, ya que de por sí tienen muy limitado el aforo». Así lo aseguran desde la Asociación de Comerciantes Ascove de Vegadeo, la Asociación Empresarios Navia, la Asociacion de Profesionales y Autónomos del Suroccidente Asturiano APESA, la Asociación Empresarios y Comerciantes de San Martín del Rey Aurelio, la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa INCATUR, la Asociación de Comerciantes y Autónomos del Concejo de Llanes Llanescor, la Asociación de Comerciantes de Arriondas, la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa y la Asociación de Comerciantes de Luarca.

Nueve concejos asturianos cuyas asociaciones han trasladado conjuntamente a la Dirección General de Comercio y a la Administración del Principado de Asturias un documento en el que plantean varias cuestiones en defensa de los sectores empresariales que representan y que se están viendo afectados por la situación de cierre decretada el pasado 3 de octubre por el Gobierno del Principado.

Estas asociaciones no se olvidan tampoco de que entre sus asociados se encuentran también autónomos del sector hostelero que se ven perjudicados por el cierre y de paso también por la no venta de los productos perecederos. Por ello, solicitan que se reconsidere la opción de permitir la apertura del pequeño comercio denominado no esencial en estos concejos, «con el objetivo de intentar salvar la campaña de otoño tras haber perdido la campaña de primavera en la primera ola de la pandemia», y que en ambos sectores (hostelería y pequelo comercio), se articule un plan de ayudas «diligente en su gestión», que permita a los afectados disponer de una información clara sobre cómo actuar y acceder a las distintas ayudas en el menor tiempo posible. «Un plan -remarcan- que permita a toda la sociedad disponer de unos mínimos de seguridad para con el desarrollo de su trabajo y su futuro».