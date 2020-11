Asturias modificará la Ley de Salud para poder declarar emergencia sanitaria

Definitivamente no. El presidente del Principado, Adrián Barbón, no podría decretar el confinamiento domiciliario en Asturias ya que, según ha podido saber La Voz de Asturias, no es posible en el marco del actual estado de alarma, que fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 25 de octubre para dar cobertura legal a las restricciones para frenar los contagios de coronavirus y que establecía el toque de queda nocturno.

El documento del estado de alarma en vigor no contempla el confinamiento domiciliario. Para que el Principado pudiera ordenar el confinamiento de la población haría falta que el Gobierno central aprobase otro estado de alarma que recogiese expresamente esa posibilidad, a través de un mando único como en los inicios de la pandemia de coronavirus, o delegando la decisión a las comunidades autónomas.

