Archivada la denuncia del PP contra el alcalde de Cangas del Narcea

10/11/2020 17:36 h

La Fiscalía ha archivado las diligencias de la denuncia presentada por el PP contra el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, por las obras realizadas en una nave de Tebongo.

El PP entendía que existía un delito de prevaricación al llegar el Gobierno municipal a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, constructora de la nave, para fraccionar los pagos de unas facturas que no habían sido abonadas por un defecto de alineación en la ejecución de la obra.

Según el Ayuntamiento, el acuerdo para el pago de 710.280,48 euros fue anulado por el propio alcalde tras conocer un informe de la secretaria municipal en el que se recogía que el crédito extrajudicial, al no estar previsto en el presupuesto, debería ser aprobado por el Pleno.

«La resolución de la fiscal refuerza los pasos dados por este equipo de Gobierno y deja claro que no he cometido ningún delito de prevaricación», ha señalado Rodríguez, que ha emplazado al presidente del PP, José Luis Fontaniella, a que se retracte «y no mienta», informa EFE.

Según el regidor cangués, la nave la tendrían que haber dejado hecha el PP durante su mandato y ha calificado de «chapuza» una obra con la que el PP juega a «ensuciar» la política local.