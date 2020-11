Viviendas con terraza y espacios para teletrabajar: las constructoras adaptan sus promociones al COVID

0

La Voz de Asturias Carmen Liedo

16/11/2020 05:00 h

La pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a todos a estar en casa más tiempo del que estamos acostumbrados y más del que nos gustaría, sobre todo, mientras duró el confinamiento y de nuevo ahora con los establecimientos de ocio cerrados y la recomendación de teletrabajar en aquellos casos en los que sea posible.

Así, nuestras viviendas se han convertido también en los últimos meses en oficina y las ventanas y balcones en la vía para escapar de las cuatro paredes, así que esos elementos constructivos han tomado ahora más importancia que nunca. Hasta el punto de que las constructoras y promotoras que están levantando ahora nuevas edificaciones han adaptado los planos y las obras a la situación que ha generado el COVID, por ejemplo, para generar en los futuros hogares espacios para teletrabajar y casas con terrazas para que sus habitantes tengan un lugar para desconectar y respirar aire fresco.

¿Han cambiado, por tanto, las exigencias de los compradores de vivienda nueva? Celestino González García, director general del Grupo Goncesco, asegura que la situación generada por la pandemia les ha hecho replantearse las necesidades y prioridades que existen en un hogar. El mismo parte de que la sociedad española es una sociedad con mucho contacto social que se hace mucha vida fuera de casa.

«Entre el trabajo y el ocio antes una vivienda era básicamente para descansar, ahora la gente busca un espacio donde poder trabajar, donde poder salir a la terraza. Una casa preparada para pasar mucho tiempo en ella», señala Celestino González, que añade que en Goncesco lo vieron «tan claro» que no dudaron en replantear las promociones que ya en marcha para incluir terrazas donde no las había y adaptar la distribución interior de las casas para reservar un espacio para el teletrabajo sin necesidad de aumentar por ello el número de metros cuadrados. «Son cambios relativamente fáciles que dan un giro concepto de vivienda, sobre todo en Asturias, en donde por el clima las terrazas no eran tan demandas», señala.

Es más, el mismo asegura que en su empresa también han reforzado el área de reformas «porque hay propietarios que no quieren mudarse de casa pero sí hacer mejoras que ahora sienten urgentes luego de haber pasado varios meses de confinamiento domiciliario».

Adaptar los hogares a la nueva situación

Celestino González apunta que este 2020 también está siendo un año peculiar también para el sector de la construcción de vivienda nueva, porque aunque inicialmente estimaron que las ventas se iban a estancar por la incertidumbre generada, luego se percataron de que «la gente interpretó esta situación como un impulso para buscar hogares que se adaptasen a la nueva situación vital de las familias», comenta. A modo de ejemplo explica que en Goncesco empezaron a recibir pronto consultas preguntando por viviendas con terraza y espacios para teletrabajar, además de reformas.

Así, ya en los primeros meses de pandemia llegaron a la conclusión de que teníamos que cambiar los diseños de algunas promociones en marcha para adaptarse a esa nueva demanda. «Ha sido un cambio muy brusco en poco tiempo que nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestros hogares y el sector de la construcción tiene que dar una respuesta a esas demandas», traslada el director general de esta empresa promotora.

Pese a esas consultas y la nueva demanda, Celestino González no oculta que la COVID-19 y el parón de la actividad de la primavera les afectó como empresa «en todos los sentidos». Así, enumera que si en un primer momento tuvieron que adaptar la empresa a las nuevas circunstancias «amoldando los horarios, realizando teletrabajo y cambiando reuniones personales por virtuales», también han notado que «los tiempos de los procesos se han dilatado, ya que las instituciones han tenido también un período de adaptación a estas circunstancias que han hecho que todo se retrasase un tiempo».

Por último, hace referencia a la manera de comunicarse con los clientes, que también ha cambiado obligatoriamente. «Les hemos intentado mantener informados de los avances de nuestros proyectos por vía digital ya que en muchos casos las limitaciones en la movilidad no les permite visitar los entornos de las obras como muchos hacían antes», comenta González.

Las expectativas del sector se cumplirán en 2020

Las circunstancias han generado incertidumbres también en el sector de la construcción, sin embargo, en el momento actual la previsión del director de Goncesco es que si al final de este 2020 no se cumplen las expectativas se que había fijado el sector en Asturias a principio de año, estarán «muy cerca» de cumplirlas por el impulso que comentaba anteriormente.

«Cuando la gente se dio cuenta que esta situación iba para largo y no sólo eso, sino que podría repetirse en un futuro con cualquier otro virus, empezó a buscar soluciones en vez de esperar acontecimientos. Esas soluciones pasaron por cambiar de hogar o hacer una reforma profunda de la casa donde estaban por lo que el sector de la vivienda en general no ha sido de los más golpeados si nos comparamos con otros que tenemos todos en mente», manifiesta.

No obstante, Celestino González considera que a la larga las consecuencias económicas que se derivan de la crisis sanitaria de la COVID-19 acabarán afectando a la venta de vivienda de nueva construcción. «Eso sin duda. Que este año no haya sido del todo mal, no significa que no vaya a haber consecuencias a medio/corto plazo», señala, y es que tiene claro que «la gente que se ha animado a cambiar de vivienda son personas que disponían de ahorros o que tienen un trabajo con una gran seguridad laboral, pero no toda la población está en esa situación».

«La construcción de vivienda es un sector dedicado a la que es, probablemente, la mayor inversión en la vida de una persona: su casa. El sector es muy dependiente del estado general de la economía de un país. Si la economía prospera, el sector crece. Si se entra en una situación de crisis, la construcción se hunde como vimos en la anterior crisis financiera del 2008», expone el director general de Goncesco, que concluye que «el devenir de nuestro sector, como el de los demás, lo va a marcar la gestión de nuestras administraciones y lo que se aproveche el Fondo Europeo de Recuperación para reconstruir el tejido productivo del país».