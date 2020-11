Un juez de Oviedo exonera a un matrimonio de 40.000 euros de deuda con 6 entidades

0

La Voz de Asturias La Voz

Redaccion 16/11/2020 14:39 h

Un juzgado de Oviedo ha exonerado a un matrimonio de la deuda de 40.000 euros que había contraído con seis entidades financieras tras aplicarle la Ley de Segunda Oportunidad ante las dificultades económicas para afrontar su pago y mantener a sus dos hijos.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo dictó el pasado día 3 de este mes una sentencia en la que acuerda conceder al matrimonio la exoneración del pasivo insatisfecho a la vista de que fue declarado en situación de concurso mediante un auto dictado el pasado 16 de julio.

El abogado José Luis Orejas solicitó la exoneración de la deuda ante el juzgado al considerar que ya había quedado concluido el concurso ante la insuficiencia de la masa activa, no haber sido calificado éste como culpable y el matrimonio ser deudor de buena fe.

A estas circunstancias se sumaba el hecho de que se había intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos que no fue posible cristalizar, nunca estuvo previamente en situación de insolvencia, no existían condenas previas y no se rechazó oferta de empleo pública alguna.

El letrado ovetense ha subrayado a Efe que sus clientes se encontraban en una situación económica «crítica y extrema», con dos hijos a su cargo, por lo que asegura que realmente tendrán «una real segunda oportunidad» en la vida tanto a nivel económico como personal.

Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer un recurso de apelación.