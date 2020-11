0

La Voz de Asturias Luis Fernández

Redacción 17/11/2020 21:10 h

Los datos de la evolución de la pandemia en los dos últimos días han aportado cierto sosiego, pero la situación sigue siendo de extrema gravedad. Las cifras del fin de semana siempre deben ser tomadas con cautela debido a que se realizan menos pruebas, pero las del lunes (publicadas el martes) también evidencian un cambio significativo respecto a los máximos del viernes pasado. Aun es demasiado pronto para hablar de estabilización y las próximas jornadas serán clave para saber si las duras restricciones aprobadas en el último mes están dando frutos. Ante el escaso margen que le queda al Principado para endurecer sus restricciones -toda vez que ha solicitado el confinamiento domiciliario pero el Gobierno central lo ha rechazado-, el líder del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, anunció el lunes que estaban estudiando extender los cierres perimetrales a más concejos. Ya ha prorrogado los de Oviedo, Gijón y Avilés y, 24 horas después de adelantar la noticia, ha detallado que el cierre perimetral se extiende a Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio.

El acuerdo ha sido adoptado en el encuentro telemático que han mantenido hoy responsables de la Consejería de Salud con los alcaldes de estos tres municipios, en los que quedará limitado el movimiento de personas dentro de sus límites comarcales, como ya ocurre en Oviedo, Gijón y Avilés desde el pasado 24 de octubre. En los tres concejos del Valle del Nalón se toma la decisión para reducir la movilidad en la zona y ante el aumento de casos de los últimos días, especialmente entre los mayores de 65 años.

Los datos del Observatorio de la Salud del Principado de Asturias, actualizados a día 13 de noviembre, señalan que los que tienen peores números, en tasa por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, son Sobrescobio (1.356), Bimenes (951), Allande (910), San Martín del Rey Aurelio (858), Gijón (831), Langreo (796), Muros del Nalón (694), Cudillero (681), Pesoz (680), Villaviciosa (657), Mieres (629), Somiedo (607), Carreño (580) y Laviana (570).

Aunque hay concejos con peores indicadores que en los que el Principado ha aprobado el cierre, a la hora de tomar una decisión de este tipo no es el de la incidencia el único elemento que se tiene en cuenta. Rafael Cofiño, director general de Salud Pública del Principado, ha explicado en varias ocasiones que influyen elementos como el volumen de población, la movilidad en la zona o si se trata de focos localizados o no. Esto explica, por ejemplo, que en los de menor tamaño, como Sobrescobio o Bimenes, no se haya adoptado ninguna medida extra. En municipio como estos dos, un solo brote puede disparar la incidencia aunque la situación esté controlada.

El cierre ha sido acordado ahora, pero el Principado lleva varias jornadas con el foco puesto en estos municipios. De hecho, el pasado viernes Ismael Huerta, jefe de del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, alertó de un «cambio de patrón» en los nuevos contagios y explicó que, aunque los datos seguían siendo malos, en Gijón se había alcanzado una cierta estabilización en la cifra de positivos. No así en Oviedo. A pesar de estar comparativamente mejor, la capital mostraba un comportamiento peor. Ese mismo día, Huerta adelantó que la incidencia también había aumentado de forma considerable en los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Siero y Villaviciosa. De momento, estos dos se libran de nuevas restricciones.

Restricciones activas

Asturias es una de las comunidades con las medidas restrictivas más duras de todo el país. Al cierre perimetral de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio se suma el de toda la comunidad autónoma, el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y el cierre de toda actividad no esencial.

La semana pasada se especuló con la posibilidad de que el Principado reabriese el pequeño comercio. La evolución epidemiológica le llevó a posponer la decisión el viernes y este lunes ha vuelto a hacerlo. Barbón ha señalado que, en cuanto la situación mejore, el comercio será el primer sector que retome la actividad. Eso sí, tendrá que esperar al menos hasta el próximo lunes, fecha en la que está fijada la siguiente reunión de seguimiento de la covid-19.