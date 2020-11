Polémica por la desescolarización de dos niñas con Síndrome de Down

El colectivo presenta alegaciones contra la reforma del decreto de admisión del alumnado que tramita la Consejería de Educación.

«Resulta preocupante que el Gobierno del Principado dé luz a una resolución orientada a mantener itinerarios segregadores para el alumnado con discapacidad. La educación del siglo XXI no puede ni debe señalar ni mucho menos clasificar a niñas y niños por razón de discapacidad, apartándolos de la vida en común, ya que estaremos faltando a los principios básicos de convivencia y respeto y atención a la diversidad que deben presidir cualquier política educativa». Así de contundentes se muestran las asociaciones Down España y Down Principado de Asturias en sus alegaciones contra el decreto de admisión del alumnado que promueve la Consejería de Educación. Ambos colectivos denuncian que ese decreto es contrario al ordenamiento internacional suscrito por España, ya que vulnera lo fijado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para los estados. Explican que esta resolución perpetúa un enfoque de la educación no inclusivo.

Seguir leyendo