Álvaro González López

28/09/2020

Sentado en una terraza de la Avenida de Galicia, uno se siente como un espectador de lujo del «Mario Kart», sobre todo, porque apenas se ven ciclistas circulando por entre estas líneas amarillas, que pretenden ser un carril bici, y no son más que un circuito de obstáculos como los del famoso videojuego. Los usuarios deben de sortear a peatones, coches, papeleras, bordillos, terrazas, cambios de pavimento entre la acera y la calzada, pasos de peatones; sólo falta que les tiren aceite por el trazado y que como última prueba resistan a un atropello. En lugar de anunciarse como una iniciativa para promover la movilidad sostenible, deberían hacerlo como: «’Canteli Kart’: Oviedo es tu circuito, ven y sobrevive». Haciendo memoria, todo esto me recuerda a una de las atracciones punteras de las fiestas del Centro Asturiano cuando reinaba allí Don Alfredo: unos patinetes eléctricos con los que se debía recorrer un trazado y que la mayoría de usuarios se saltaba enloqueciendo a los responsables. Quizá todo esto sea una forma de recordar aquel lugar que le hizo grande y donde fue feliz, porque está claro que un carril bici no lo es.

Nacho Cuesta, concejal de Infraestructura y Urbanismo -al que envío desde aquí mis elogios por la rapidez y eficacia que reina ahora en la concesión de licencias de urbanismo-, defiende que debemos ganarle terreno al coche, pero más, ya, es casi imposible. Hay ciertas pajas mentales que a una determinada edad uno no debe hacerse, y una de ellas es implantar un carril bici en Oviedo. El uso de la bicicleta como medio de transporte en la capital es ínfimo, y lo seguirá siendo pese a todo lo que habiliten. Oviedo es una ciudad con cuestas, por si no se habían dado cuenta, y por eso no se expande el uso de bicis, no porque no haya trazados especiales. Acometer un gasto así sería innecesario y el recorrido prácticamente quedaría limitado para el uso de unos pocos y el estorbo y perjuicio de otros muchos.

Prueben a subir desde Ventanielles a las Facultades de El Cristo, cuando lleguen ya sabrán porque el uso de ese maravilloso vehículo que es la bicicleta no se ha generalizado como medio de transporte interurbano. Las necesidades y reivindicaciones salen de la mayoría del pueblo y son adoptadas por los políticos, no queramos volver al despotismo y huyamos del despilfarro.