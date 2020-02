Ziganda: «Si me reclaman es porque está fallando algo»

0

La Voz de Asturias

Oviedo 19/02/2020

José Ángel 'Cuco' Ziganda pronunció sus primeras palabras como técnico del Real Oviedo. El navarro, que dirigió esta mañana su primera sesión en El Requexón, estuvo flanqueado en la sala de prensa por Francesc Arnau, director deportivo, y Manolo Paredes, vicepresidente del club.

El nuevo entrenador carbayón habló de cómo afronta este reto, de cómo ve al equipo y de lo que tiene que mejorar con vistas a la recta final de la temporada.

¿Por qué dio el sí?

«No vi ningún motivo para no aceptar la oferta. Soy entrenador, adoro el fútbol y después del periplo del Athletic me cogí un año sabático, este ya estaba con ganas de entrenar, esperando una buena oferta. Todo el mundo que está en el fútbol conoce qué club y que ciudad es esta. En cuanto supe de la posibilidad, abrí mis puertas».

«Solo pensamos en 14 partidos y en conseguir el objetivo. Cuando acabe la temporada veremos. Vine porque, en primer lugar, me atrae que me hayan reclamado, eso es muy interesante y una buena manera de empezar el proyecto. Y después por el club que es: instalaciones, campo, entorno, afición... Se exige y se disfruta, y los que queremos el fútbol queremos esto».

Cómo ve al equipo

«La situación es la sabida. Es una situación urgente y no se puede cambiar, por eso estoy aquí. He visto muchísimos partidos del equipo y conozco a casi todos los jugadores. No diré que los conozco al 100%, porque cuando uno convive con ellos los conoce más, pero lo que se puede conocer de fuera, lo conozco».

«Hoy vi a los jugadores preocupados y eso es bueno. No veo lo de Lugo como una final, quedan 14 partidos. Hay que ser conscientes de la situación y a partir de ahí buscar soluciones para mejorar y ser más fuerte. Los he visto bien y con buena disposición, un vestuario maduro».

«Es un equipo que tiene buena actitud y los últimos resultados no han salido como esperaban. No es una situación fácil. Si me reclaman es porque está fallando algo y los jugadores son conscientes».

«Los jugadores no han puesto paños calientes ni venda en los ojos. Si cuando uno está bien hay aspectos a mejorar, cuando los resultados no son los que queremos pues más todavía».

Qué Oviedo quiere

«Me gustaría que fuésemos un equipo ordenado, compacto... un bloque. Que haya que hacer muchas cosas para superarnos. Ese sería un gran punto de partida».

«Por supuesto que confío en lograr el objetivo. 14 partidos es un mundo. No es un sprint de 100 metros, es una carrera de 400».

«El equipo tiene muchas posibilidades. También hay que ver qué sensaciones tienen ellos, no hay margen de tiempo para tener una impronta. El primer paso es ver dónde están más cómodos y a partir de ahí intentar sacar lo mejor de todos».

Trabajo en pocos días

«El objetivo no es hacer una revolución, es imposible y creemos que sería contraproducente. Hay que intentar un cambio mental, queda muchísimo tiempo... Tenemos ejemplos cercanos como el del Deportivo. A nivel de táctica o posicionamiento incidir en determinados aspectos que creemos que se pueden mejorar. Matices que compartir con ellos para ser más fuertes».

«La cabeza es muy muy importante. Nosotros llegamos frescos y con ganas. No tengo una derrota tan reciente como lo de Alcorcón, llegó sabiendo que tengo 14 oportunidades para sumar tres puntos, ante rivales directos y con nuestra afición. Lo veo así. Dentro igual la dinámica es más negativa. La cabeza es importante. Es muy difícil ganar todos los partidos».

«El entrenador siempre reclama tiempo para dejar un sello, una impronta. Hay que trabajar a contrarreloj y sin descanso. Aprovechar el tiempo. No hay excusas para llegar al domingo con argumentos para ganar. Hay que adaptarse al momento».

«Lo bueno que palpo en estas horas es que el objetivo es el mismo para todos. Todo el mundo empuja en la misma dirección, hay que centrar ese empuje. Ir juntos en todo, dentro y fuera. Si lo logramos, ese impulso será más poderoso».

Apoyo de la afición

«Un club grande como el Real Oviedo, cuando las cosas no van bien, la afición aprieta. Vamos a Lugo y estarán más de 1000 personas. No hay muchos clubes así en el territorio nacional y es una suerte que tenemos que aprovechar».

«He podido saludar a Arturo Elías, sí. Todo está siendo muy rápido, me estoy quedando con las caras y los nombres».