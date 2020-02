Champagne: «El día a día del equipo me hace ser optimista»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 26/02/2020 12:44 h

Al término del entrenamiento en El Requexón, el segundo de la semana y el primero del miércoles, ya que por la tarde el Real Oviedo volverá al trabajo, Nereo Champagne analizó la actualidad azul. El portero argentino, uno de los capitanes, habló de cómo está el vestuario, lo que esperan del domingo ante el Tenerife (18:15 horas) y de las opciones de salvación.

Cómo está el equipo y a derrota en Lugo

«Estamos con ilusión y muchas ganas de preparar bien el partido del domingo».

«En el primer tiempo el partido fue más parejo, ningún equipo tuvo juego. Ellos se encontraron el gol en un detalle. El segundo tiempo fue nuestro y generamos las ocasiones de gol para empatar, pero no pudo ser»

«Con dos derrotas te metes abajo, pero para eso estamos los más veteranos. Hay que traer tranquilidad al vestuario y tener fe en lo que viene, afrontar cada partido desde el día a día. Entrenar lo mejor posible, pensar en cada sesión para llegar el domingo y tener las herramientas para afrontar el partido».

«Esto más que un trabajo es una pasión. Juegas para ganar, cuando no estás jodido ese día. La tormenta pasa y el sol sale, ya cambiamos el chip y vamos para adelante. Los veteranos tenemos que guiar a los demás. El fútbol varía mucho de una semana a otra. Si te preparas y eres constante, a la larga tienes el premio».

Los goles encajados, convivir en el descenso y el rendimiento de Lunin

«Muchos goles vienen por detalles, no son partidos que nos dominen y lleguen ocho o nueve veces. Balón parado, penaltis... Hubo partidos en los que no nos llegaron y encajamos en la única que tuvo el rival. No estamos todo lo fuertes que hay que estar, pero tampoco nos dominan y nos tiran mucho. Hay que dar un paso más».

«De 2010 para acá estuve en descenso siete temporadas, por suerte siempre salí hacia adelante. Me baso en esos años, en cómo es el día a día. El día a día y ver los compañeros que tengo me hace ser optimista. Esto es fútbol y entrenando los resultados llegan».

«Hay que trasladar la confianza a la grada. La gente exige porque este es un club hermoso en ese aspecto, pero la gente también reconoce el esfuerzo y tenemos que contagiarla».

«A Lunin lo veo muy bien, trabaja mucho y está dando un gran rendimiento».