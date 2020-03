Rubiales: «No se va a dar por nula la temporada, queremos que se termine»

0

La Voz de Asturias P.F.

17/03/2020

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), compareció ante los medios tras reunirse, de forma telemática, con los presidentes de las federaciones territoriales para tratar la actualidad, que pasa por la crisis a causa del coronavirus y las decisiones tomadas el lunes por la UEFA.

Rubiales explicó el punto de vista de la RFEF acerca del futuro de las competiciones nacionales: ¿Se suspenderá LaLiga? ¿Habrá ascensos y descensos? ¿Hasta cuándo se podría jugar? Estas fueron sus palabras.

El futuro de la temporada

«La temporada 19/20 tiene que terminar con las mismas reglas. Consideramos una injusticia finalizar con la clasificación actual. Queremos que se termine la temporada. Tampoco vamos a avalar para que se acabe con los resultados de la primera vuelta».

«No nos planteamos que no haya ascensos y descensos. Sería una irresponsabilidad. Es justo que suceda lo que los equipos se han ganado en el campo. Nos mueve la justicia y la integridad de la competición. No saldremos de ese discurso, a no ser que nos obliguen, porque competir en igualdad es la razón de ser de cualquier deporte: competir con igualdad».

Las fechas y la posibilidad de un formato distinto en la 20/21

«No se va a dar por nula la temporada, queremos que se termine. Garantizamos a todos que se va a jugar en igualdad de condiciones. Si no hay fechas, hablaremos de otros formatos en consenso para la 20/21».

«Nuestro espíritu de competición nos lleva a que se terminen todas las ligas antes del 30 de junio, y si no es así que sea con posteridad».

¿Puerta cerrada?

«El retorno a puerta cerrada sería nuestra última opción, pero esperaremos para saber lo que nos recomienden las autoridades sanitarias».