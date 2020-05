Ziganda: «Necesitamos dos semanas entrenando todos juntos»

0

La Voz de Asturias

22/05/2020

Por primera vez desde la vuelta de los entrenamientos, José Ángel Ziganda analizó la actualidad del Real Oviedo ante los medios de comunicación de forma telemática. El entrenador carbayón habló de cómo están sus jugadores, la vuelta de la competición y la situación contractual de los cedidos.

Cómo está la plantilla y la naturaleza de los entrenamientos

«La plantilla está bien. La semana pasada pudimos completar las siete sesiones y todo el mundo estuvo disponible. Esta semana aumentó el ritmo, la exigencia, duelos, disputas... Algún jugador ha tenido alguna molestia y ha parado por precaución, pero estamos contentos porque todavía no hemos tenido ningún contratiempo importante».

«No sé si están peor físicamente que en verano. La actitud de los jugadores es encomiable, hay una disposición admirable. Están muy concienciados y sentimos que han venido bien. Es una pretemporada y tienen las típicas molestias, pero están entrenando todos. Habrá que ver a lo largo de la competición cómo se desarrolla todo, pero no he visto grandes diferencias con las pretemporadas de julio».

«Es diferente la forma de trabajar, hay que intentar medir el ritmo y el tipo de entrenamientos, qué tipo de tareas elaboramos al haber menos jugadores. Hay que estar pendientes de todo, pero entre todos lo hablamos cada tarde y diseñamos las tareas prácticamente día a día. Hay que tener cuidado».

Protagonismo de la táctica

«Ya estamos mezclando trabajo táctico, evidentemente con lo que te permite entrenar con ocho o diez jugadores. Podemos incluir matices de estilo de juego, movimientos ofensivos, defensivos... Falta gente, pero nos permite dar apuntes sobre aspectos del juego que queremos implementar».

Fechas para el regreso de LaLiga

«Para el 12 de junio vamos un pelín justos. Necesitaríamos dos semanas entrenando todos juntos. Si volver el 12 nos permite liberar alguna jornada entre semana, lo preferiría. Si no, no ganaríamos nada».

«No espero nada especial en la vuelta de la competición. Estamos centrados en ese primer partido y no estamos para pensar si será diferente o no. Pensamos en el primer partido y en prepararlo lo mejor posible».

El fútbol sin afición en los estadios

«La principal diferencia es el público y se hace muy extraño. Falta la chispa, es decepcionante ver un partido de fútbol así, pero hay que asumir que es la única manera para arrancar. Confiemos en que más adelante vuelva la normalidad. Es muy triste, pero hay que entenderlo».

«Imagino que la gente buscará alternativas, como apagar la tele y encender la radio. A mí, que me gusta el fútbol como a millones de personas, pude ver partidos magníficos en Alemania el fin de semana y no vi diferencia en el juego, en el ritmo, en las ocasiones...».

«Se eliminará factor campo, sí. Todo será mucho más igualado. Hay que medir porque la presión, tanto a favor como en contra, influye. Hay que enfocar ese relajamiento a la parte positiva. Tendremos que ver a quién afecta más esa falta de ambiente. El público siempre da un plus».

Disponibilidad de los cedidos (Lunin, Luismi, Ortuño y Bárcenas) y rendimiento de los canteranos

«La idea que tengo es que vamos a disponer de todos estos jugadores que acababan contrato y los que están cedidos hasta que finalice la temporada. La disponibilidad de todas las partes ha sido fenomenal y muy contentos por ello».

«Muy contentos con los canteranos, están con muchas ganas e ilusión. Juventud y mucho nervio».

Factor psicológico de cara al regreso de la competición

«En nuestro caso particular no tenemos ninguna excusa para no estar centrados o mentalmente preparados. La pandemia no ha pasado, pero vamos dando pasos hacia adelante. Ya estamos entrenando y en breve competiremos. Y una vez ahí no nos podemos despistar. Te juegas tres puntos, permanecer en Segunda y el futuro del club. Ahí no hay excusas de ningún tipo, hay que estar preparados al 100%. Y así estamos entrenando».

Los cinco cambios

«La Bundesliga ha sido un rayo de luz para todos, hemos estado muy atentos. Por lo que yo he visto, pocos equipos han hecho los cinco cambios, habrá que ver el desarrollo de los partidos. En función de cómo va el partido se verá qué soluciones tácticas puedes acometer».

«Tampoco es tan fácil introducir esos cinco cambios, uno apuesta por un once y piensa en una o dos soluciones. Cinco son muchas y hay que tenerlo claro, no es fácil. Pero es una buena medida teniendo en cuenta las circunstancias, ya veremos cómo la aprovechamos».