Ziganda: «No vale de nada lamentarse»

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Oviedo 28/06/2020 22:13 h

Situación complicadísima la que tiene el Real Oviedo por delante. En descenso y con golaverajes directos perdidos contra Lugo, Málaga, Deportivo, y Numancia…. Por delante, seis partidos en los que el equipo de José Ángel Ziganda se jugará la salvación. El técnico navarro, consciente de lo delicado del momento y sin querer valorar las jugadas polémicas del encuentro, aboga por seguir trabajando.

«La derrota de hoy, ante un rival directo, nos deja tristes y decepcionados porque no la merecíamos. No vale de nada lamentar. Solo vale levantarse y preparar el miércoles. Son muchos partidos en pocos días y va a ser clave recuperar».

«Creo que no hemos merecido la derrota, pero ya estamos pensando en el miércoles».

«La sensación que tengo es que sí hemos entrado bien en el primer tiempo. Creo que el partido y las llegadas eran nuestras. No éramos merecedores de ir perdiendo. Tras la expulsión ha sido muchísimo corazón. No le hemos perdido la cara al partido con diez y con el estado físico que arrastramos».

«No he tenido la oportunidad de ver la imagen, seguro que ha sido un fuera de juego muy muy dudoso. No queda más que respetar. Tampoco he visto lo de Yoel. Son detalles que marcan y tenemos que aprender todos».

«Era un partido muy importante. El partido anterior habíamos rotado. Arribas y Luismi lo están llevando bien. Rotamos las bandas porque íbamos justos. Hoy salimos bien y ha sido una jugada puntual, un error nuestro. El equipo ha salido bien y con la idea de Gijón. Cuando no roto, no pienso en los resultados, pienso en los jugadores que están bien».

«Somos conscientes de la situación en la que estamos. Uno tiene que ser responsable y tenemos que responder con la mayor entereza y disponibilidad. Quedan 21 días y los tenemos que preparar y trabajar, independientemente de los resultados».

«En tres días tenemos que estar de pie y recuperados. No hay tiempo para lamentar, para pensar que hemos perdido… El equipo lleva todo el año en esta situación, está mentalizado y fuerte. Nos está costando salir de ahí, pero creo que el equipo es suficientemente maduro para afrontar la situación».

«Tenemos que animar a los jugadores porque son nuestros jugadores. El miércoles tenemos un partidazo contra el Mirandés y no podemos pensar en otra cosa».

«Estamos muy juntos y mentalizados, hablando ya del Mirandés».