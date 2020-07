Ziganda: «La jornada está completamente adulterada»

0

La Voz de Asturias ALFONSO SUÁREZ

Oviedo 20/07/2020 23:32 h

Fin de curso para el Real Oviedo y también para su entrenador, José Ángel Ziganda. Cuco y los suyos cerraron la temporada con una derrota ante un Elche que se jugaba el playoff (2-1) en un encuentro en el que los azules dispusieron de control y ocasiones para llevarse los tres puntos. Al final, las urgencias se impusieron y los ilicitanos sumaron una victoria que les permite seguir soñando con la fase de ascenso a Primera.

Pese al resultado, el navarro se mostró contento por la entrega, profesionalidad y disposición de todos sus futbolistas. Además, confirmó lo difícil que ha resultado llegar hasta la permanencia y sobre la situación dada en la última jornada, Cuco afirmó que considera que la jornada está «adulterada» por la suspensión del encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada.

¿Cómo vio a su equipo ante el Elche?

«El partido, para las alturas que estamos de temporada, jugando cada tres o cuatro días y con el calor que hacía, ha sido bastante aceptable y encomiable el esfuerzo de los equipos. Hemos intentado dar una imagen que corresponda a la entidad que tenemos la fortuna de representar».

«El equipo ha estado serio, dignificando el partido y la competición. Interiormente estoy contento, aunque hayamos perdido. Hemos tenido opciones hasta el final, pero se nos ha escapado».

Una última jornada marcada por el coronavirus

«Es una pena todo lo que se ha desarrollado hoy. Ha sido muy repentino todo esto justo antes del partido, con muchos rumores. Nos centramos en jugar. Es lo que se decidió. Ahora, los que tienen que decidir, ya decidirán. Es una pena porque habíamos protegido el fútbol en Primera y Segunda».

«Estamos un poco al tanto de lo que nos marquen. Evidentemente, tenemos una opinión. El Elche estaba por la labor de jugar. Mi sensación es que si había positivos se confinaba y la competición seguía. De lo demás, no tengo opinión. Ha sido muy raro y la situación es muy incómoda. La jornada está completamente adulterada».

Su valoración del año y la planificación del próximo curso

«En el futuro todavía no estoy pensando, pero tenemos que ponernos ya».

«La valoración es muy positiva y estoy muy contento. Soy y me siento entrenador. El Real Oviedo me ha dado la oportunidad de entrenar en una situación muy difícil., El apoyo que hemos recibido de la ciudad y en El Requexón, creo que nos ha ayudado a superar momentos difíciles con empaque y carácter. En este sentido, estoy muy contento. El año ha sido larguísimo. Se siente y se palpa la tensión. Controlar las emociones no es fácil»

«Somos un equipo muy difícil de vencer, pero tenemos mucho que mejorar».

«No he hablado con Arnau. Hay mucha gente que tiene contrato y otras renovaciones pendientes. Más pronto que tarde irán tomando decisiones. Ha sido todo tan deprisa e intenso, que estaba centrado en lo que era la permanencia. Ahora tendremos tiempo de pararnos y ver qué cosas podemos hacer».