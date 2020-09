Ex Oviedo: Borja Valle jugará con otro viejo conocido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Manu Gutiérrez

Oviedo 04/09/2020 16:04 h

La resolución del 'caso Fuenlabrada' ha permitido que los dos equipos protagonistas hayan empezado a desbloquear sus distintas situaciones en los despachos. Muchos jugadores del Deportivo han finalizado sus respectivos contratos porque así lo reflejaba su vinculación o por el descenso de categoría. Uno de los últimos en despedirse de la afición gallega ha sido el exoviedista Borja Valle, cuyo futuro era toda una incógnita y que parecía que podía permanecer en la LaLiga SmartBank.

Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando se ha conocido dónde jugará la próxima temporada. El futbolista berciano ha sido anunciado como nuevo jugador del Dinamo de Bucarest en un muy breve comunicado que tan sólo refleja el acuerdo entre ambas partes para que continúe su carrera en Rumanía. Allí ya ha comenzado el campeonato doméstico y no parece haberlo hecho con buen pie su nuevo equipo, puesto que de dos partidos, no ha conseguido ganar ninguno.

Veremos cómo afecta al conjunto rumano la llegada de Borja Valle, aunque tendrá algo en común con otro importante jugador de esta plantilla. El italiano Diego Fabbrini es uno de los centrocampistas del Dinamo de Bucarest, viejo conocido de la afición oviedista por su temporada 2017/18 marcada por las lesiones. Apenas se le recordaron actuaciones sobre el césped, aunque la que sí destacó fue la acción que desaprovechó en el primer derbi después de muchos años.