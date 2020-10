Ziganda: «No estamos acertando de cara a puerta, pero solo es una racha»

0

La Voz de Asturias

21/10/2020

Minutos antes de que arrancase el último entrenamiento del Real Oviedo antes de recibir este jueves al Rayo Vallecano (Carlos Tartiere, 19:00 horas), José Ángel Ziganda analizó la actualidad azul en una rueda de prensa telemática. El entrenador carbayón habló de la derrota en Girona, de la necesidad de sumar puntos y la cita de mañana ante el Rayo.

El equipo tras perder en Girona

«Todos queremos ganar y cuando no se hace no tienes el mismo humor. Es normal, somos conscientes de la importancia de todos los partidos, del esfuerzo que estamos haciendo y del poco rendimiento en puntos que estamos sacando».

«Estamos muy centrados en el trabajo. Somos un equipo con una base del año pasado y unos capitanes que tienen muy claro cuál es el camino a seguir: el trabajo y que no nos desvirtúen en exceso las victorias y las derrotas».

«Esto es un proceso largo de mejora continuo, y en eso estamos. Serios y concentrados en lo que les toca a cada uno para estar disponibles el jueves y en los siguientes partidos».

El ataque del Oviedo en Girona

«Nos falta lo más difícil, que es hacer gol. Acertar. También tenemos en cuenta que el Girona era un rival muy sobrio y compacto. Atacaremos más o menos, pero jugamos con gente bastante ofensiva del centro del campo para arriba, laterales bastante ofensivos también... El Girona jugó con un trivote, con defensas que son defensas y delanteros que son casi centrocampistas. Fue un partido duro».

«Nos falta acertar, que se nos caigan los goles y tener esa confianza. No le doy más importancia de la debida, hay que insistir y plantear situaciones entrenando para concretarlas en el campo. Que el equipo vaya encontrando esa confianza, no es una cuestión de delanteros, es grupal. Ojalá pronto lleguemos con más gente a la portería rival y más acierto. Estoy convencido de que llegará, en pretemporada lo tuvimos. Ahora es cierto que no estamos acertando, pero solo va a ser una racha».

Rotaciones y cambios en el once los próximos partidos. ¿Aburjania?

«Me planteo todas las posibilidades. Todas. Iremos viendo y tanteando las diferentes alternativas. Jugar con dos delanteros, jugar como el otro día con un mediapunta tipo Borja, con otro tipo de mediapunta... Estamos a tiempo de ser tenaces e insistentes, buscamos ese bloque que nos haga ganar».

«El trivote es otra posibilidad, para ya veremos en qué tipo de partidos. Estamos en un momento de ser tenaces y buscar ese once tipo que nos dé al equipo la estructura necesaria para tener la sensación de ganar los partidos. Creo que de momento estamos haciendo las cosas bien, en ningún partido hemos estado fuera del mismo, flojos o desbordados. Pero no ganamos, esa es la realidad. Hay que buscar».

«Aburjania no ha tenido la oportunidad todavía, por H o por B. Primero porque tiene una competencia muy dura con Edgar y Tejera, que están a muy buen nivel, y segundo porque vino tarde y luego tuvo que ir a la selección. Confiamos en él y seguro que estos días entrará».

«Veremos si hay cambios o no, alguno seguramente lo habrá. No es lo mismo jugar domingo-jueves, que son cuatro días, que jueves-domingo. La idea que tengo en mi cabeza es que en estos dos próximos partidos haya cambios, veremos si son mañana ante el Rayo o el domingo ante el Leganés. Planteamos otro tipo del escenario».

El Rayo Vallecano

«El Rayo tiene muchísima calidad. En cuanto a favoritos está el Espanyol claramente y después un grupo de seis o siete equipos. Yo pondría al Rayo como número uno de ese segundo grupo. Tienen cuatro jugadores ofensivos, más los cuatro de recambio, que marcan diferencias. Tienen la pelota, disfrutan con ella, y tienen uno contra uno y velocidad. Una calidad que llama la atención en Segunda. Es un partido y nosotros también somos un rival incómodo, competiremos. Será un partido de detalles y a ver si somos nosotros los que nos llevamos esos detalles».